Video: Motorist z več kot 220 kilometri na uro bežal pred policisti

Registrske tablice je namenoma pustil doma

23. julij 2018 ob 16:32

Koprska policista sta v sredo hotela ustaviti motorista, ki pa se na znake policistov ni oziral, ampak je pospešil na več kot 220 kilometrov na uro.

Koprska prometna policista sta med nadzorom cestnega prometa na primorski avtocesti pri počivališču Studenec opazila motorista, ki na motornem kolesu ni imel nameščene registrske tablice. Ko sta ga hotela ustaviti, je ta njune zanke ignoriral in pospešil na več kot 220 kilometrov na uro, nato pa pri izvozu Senožeče zapeljal na regionalno cesto in s povečano hitrostjo nadaljeval proti Sežani.

Po poročanju Policijske uprave Koper sta mu policista na relaciji Senadole–Štorje sledila s hitrostjo več kot 210 kilometrov na uro in ga znova skušala zaustaviti. Motorist tudi tokrat znakov ni upošteval in je nadaljeval nevarno vožnjo do vasi Dane pri Sežani. Tam je zapeljal na zasebno parkirišče, kjer sta patrulji prometne policije Koper in sežanske policijske postaje postavili zaporo. Motorista niti to ni ustavilo, ampak je vožnjo nadaljeval na drugo zasebno parkirišče, kjer pa se je njegova pot končala. Parkirišče je bilo namreč ograjeno, zato mu ni uspelo pobegniti.

Policisti so prek policijskih evidenc potrdili identiteto voznika. Gre za 31-letnega Ljubljančana, ki je pri sebi imel le prometno dovoljenje za motorno kolo, registrske tablice pa je namenoma pustil doma.

Čaka ga sodnik za prekrške

Ljubljančan je prekoračil omejitev hitrosti na cesti zunaj naselja za 87 kilometrov na uro. Zaradi tega so mu izrekli ukrep prepovedi vožnje, dokler sodnik za prekrške ne odloči o odvzemu vozniškega dovoljenja.

Za omenjeno prekoračitev je predpisana globa 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni odvzem vozniškega dovoljenja. Na kraju so mu policisti odvzeli prometno dovoljenje, vozilo pa izločili iz prometa.

