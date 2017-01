Vikend zapor in denarna kazen za podkupovanje pri tehničnih pregledih

Prva med 15 obtoženci sta krivdo priznala

9. januar 2017 ob 17:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prva od 15 obtožencev v primeru podkupnin na tehničnih pregledih sta priznala krivdo. Izvajalca tehničnih pregledov Martina Hočevarja tako čakajo tri leta vikend zapora, denarna kazen in vračilo protipravno pridobljenih koristi.

Krivdo za en primer dajanja podkupnine je priznal tudi zavarovalni zastopnik Goran Rejlić, ki ga čaka skoraj tri mesece zaporne kazni, ki jo bo odslužil z družbenokoristnim delom in 1.200 evri denarne kazni. Rejlić je poleg tega že nakazal 400 evrov v dobrodelne namene.



Hočevar je pojasnil, da je tehnične preglede v ljubljanskih Mostah začel izvajati leta 2015, sistem podkupnin pa naj bi bil že dobro vpeljan, zato je tudi sam moral popustiti, k čemur naj bi ga spodbujal tudi direktor podjetja Peter Novak. Izpostavil je tudi soobtoženega Ilijo Grabovičkića, ki na obravnavo čaka v priporu. Ta po Hočevarjevih besedah ni bil zaposlen v podjetju Produkt, a je kljub temu imel pisarno ob direktorjevi.

Težke okoliščine doma

Kot je zatrdil, je sprejemal podkupnine, spuščal tehnično neustrezna vozila čez tehnični pregled in ponarejal listine zgolj zato, ker se je bal, da bi ostal brez službe. Novak naj bi mu namreč po Hočevarjevih besedah večkrat grozil, da če ne bo poslušen, bo izgubil službo in mu bo s svojimi poznanstvi tudi preprečil, da bi službo na tehničnih pregledih dobil kjer koli drugje po Sloveniji. Izpostavil pa je tudi razmere doma, kjer je žena prestala že tri operacije na hrbtenici in čaka na odločitev invalidske komisije. Hočevar mora tako sam skrbeti tudi za štiri mladoletne otroke.

Tožilec je za Hočevarja predlagal enotno zaporno kazen treh let vikend zapora, 5.950 evrov denarne kazni in odvzem protipravno pridobljene koristi v vrednosti 150 evrov, kolikor mu lahko dokažejo glede na prisluhe. Sodnica se je strinjala s predlogom tožilstva. Na izrečeno kazen se lahko pritoži. Hočevar je ob tem zatrdil tudi, da se je 100-odstotno spremenil in da takih dejanj ne bi nikoli več naredil.

Med obtoženimi tudi povratnik

Podobno kazen je leta 2014 za sprejemanje podkupnin dobil Florijan Gašperin, prvoobtoženi tudi v tokratni zgodbi. Predobravnavni narok zanj in Grabovičkića bo predvidoma 30. januarja. Pred tem bodo pred sodišče poleg danes obravnavanih stopili še preostali obtoženi v tem primeru: Uzejir Kurtović, Nataša Lazić, Karin Polšak, Dražen Arsenić, Rasim Hajrudinović, Hidajet Bajrić, Samir Beganović, Matevž Kovačič, Ivan Burica, Ramiz Abdić in Alenka Cankar.

Tožilec je danes izpostavil, da je Hočevar v daljšem obdobju, od začetka dela na tehničnih pregledih v Mostah pa najmanj do marca lani, kmalu za tem je dal odpoved, storil veliko število nezakonitih ravnanj. Izpostavil je, da so samo trije tedni izvajanja prikritih ukrepov policije in tožilstva razkrila "vso razsežnost teh kaznivih dejanj".

10 ali 20 evrov za tehnično ustreznost

Tožilec je ob tem dejal, da je Hočevar za potrjevanje tehnične ustreznosti neustreznim vozilom prejemal podkupnino. Navedeno pa je počel skupaj z Gašparinom, ki je že bil obsojen zaradi podobnih kaznivih dejanj, kar pa Hočevarja ni odvrnilo. Tožilec je ob tem dejal tudi, da Hočevarju ni bilo mar, da je na cesto spuščal vozila z neustreznimi pnevmatikami, nedelujočimi zračnimi blazinami ali celo zavorami, niti mu ni bilo mar za morebitne posledice.

Po navedbah tožilca je Hočevar prejel 10 ali 20 evrov za posamezen pregled, a ker je tovrstna dejanja storil večkrat dnevno, je "lahko mesečno zaslužil tudi za še eno dodatno plačo".

Kriminalisti odkrili vrsto kaznivih dejanj

Konec maja 2016 so na 15 lokacijah na območju ljubljanske, kranjske in novomeške policijske uprave potekale številne hišne preiskave korupcijskih kaznivih dejanj pri tehničnih pregledih avtomobilov. Kriminalisti so v preiskavi tudi s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov ugotovili, da so osumljeni v postopkih tehničnega pregleda vozil potrjevali tehnično brezhibnost vseh vrst vozil, tudi takih z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi, oziroma dajali podkupnine tehničnim preglednikom, da bi s svojimi vozili opravili tehnične preglede.

Izvajalci pregledov naj bi od strank prejemali plačilo v različnih zneskih. Kriminalisti pa so samo v treh tednih, kolikor so izvajali prikrite ukrepe, ugotovili po več takšnih primerov dnevno. Ovadili so tako delavce na tehničnih pregledih kot lastnike vozil.

