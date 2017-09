Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Tri osebe so se najverjetneje zastrupile s CO2. Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vipava: umrla dva moška, najverjetneje zaradi zastrupitve s CO2

63-letno žensko so oživili

7. september 2017 ob 13:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Policisti so bili obveščeni, da v kletnih prostorih stanovanjske hiše v Vrhpolju pri Vipavi ležijo tri negibne osebe, ki so jih nato oživljali reševalci. Oživljanje je bilo uspešno le pri 63-letni ženski.

Reševalci so oživljali dva moška, stara 67 in 27 let, ter 63-letno žensko. Reševalcem je 63-letno žensko uspelo oživiti, nato so jo z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Moškima niso mogli več pomagati.

Po prvih ugotovitvah pokojnika nista umrla nasilne smrti. Ta je najverjetneje nastopila kot posledica zastrupitve z ogljikovim dioksidom.

Policija svetuje previdnost pri jesenskih opravilih

Policija ob tem svetuje, da prostore, v katerih se uporabljajo grelna telesa za kuhanje sokov, uporabniki zračijo tako, da večkrat na dan naredijo prepih, predvsem pa naj tega opravila nikoli ne izvajajo sami. Ogljikov dioksid je gostejši od ostalega zraka, zato se zadržuje v kletnih prostorih. Nastaja pri popolnem izgorevanju ob zadostnem dotoku kisika, pri celičnem dihanju in alkoholnem vrenju.

Povišano koncentracijo ogljikovega dioksida lahko preverijo s preprostim testom z gorečo svečo. Ogljikov dioksid je plin brez barve in brez vonja, pač pa rahlo kislega okusa, ki nastane zaradi raztapljanja ogljikovega dioksida v sluznici. Pri vdihavanju plina ne čutimo, zato lahko pride do nezavesti, preden je zaznana nevarnost.

G. C.