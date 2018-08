Višje sodišče nekdanjemu župniku prisodilo štiriletno zaporno kazen

Prvostopenjsko sodišče je župniku izreklo oprostilno sodbo

10. avgust 2018 ob 11:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okrožno sodišče v Ljubljani je Klopčiča marca lani v celoti oprostilo obtožb, saj naj dokazni postopek ne bi pokazal, da je res spolno zlorabil osemletno deklico, kot mu je to očitalo ljubljansko okrožno državno tožilstvo. Afera je izbruhnila leta 2012, ko se je razvedelo za domnevno Klopčičevo dejanje, ki naj bi se zgodilo že konec leta 2004 oz. na začetku leta 2005 v župnišču v Preski, kjer naj bi spolno zlorabil deklico, ki mu je bila zaupana v verouk.

To je na dan prišlo skoraj desetletje pozneje, saj je deklica molčala do trenutka, ko se ji je na psihiatrični kliniki, kjer je bila, neki fant približal, to pa naj bi pri njej sprožilo spomine na domnevni dogodek in prikazal se ji je župnik. O tem je spregovorila tudi s svojo zdravnico, ki je obvestila policijo. Stekel je postopek, Klopčič pa se je na zahtevo nadrejenih oz. Katoliške cerkve moral umakniti iz pastorale.

Okrožno sodišče ni našlo ključnih elementov

Okrožno sodišče je oškodovanki verjelo, kot je v obrazložitvi oprostilne sodbe takrat pojasnila sodnica, "da je dogodek opisala, kot da se je zgodil v njenih sanjah", vendar je menilo, da je v njenem pričevanju veliko vrzeli in povezav z njenimi sanjami in družinskimi težavami. Sodišče tudi ni dvomilo, da je sanje povzročila travmatična izkušnja, a nihče, niti dekličina mati v tistem času ni opazil, da bi bila objokana, vznemirjena ali da bi bilo kar koli narobe z njenim vedenjem.

Po napadu so deklici v šoli odpovedale noge in so jo hospitalizirali, a so takrat zdravniki sklepali na družinske težave, ugotovili pa niso ničesar. Okrožno sodišče je še menilo, da je obtožba tožilstva nekonsistentna in da ključni elementi niso razčiščeni, tako da ni bilo povsem jasno, kje naj bi se dogodek sploh zgodil, priče pa so to opisovale popolnoma drugače kot oškodovanka.

Župniku še ni treba v zapor

Do popolnoma drugačnih ugotovitev pa so na podlagi istih dokazov prišli višji sodniki, ki so ugodili pritožbi tožilke, sodbo sodišča prve stopnje pa spremenili in odločili, da je obdolženi kriv kaznivega dejanja po obtožbi in mu izrekli štiriletno zaporno kazen, poroča časnik Delo. Eden izmed Klopčičevih odvetnikov Jože Hribernik je dejal, da sodbe še niso prejeli, jo je pa prejel Klopčič. Je pa že napovedal pritožbo na vrhovno sodišče, saj je po njegovem mnenju takšna odločitev višjih sodnikov "povsem nevzdržna".

Ker je višje sodišče spremenilo sodbo prvostopenjskega v škodo obdolženca, ima obdolženec pravico do normalne pritožbe na vrhovno sodišče, je pojasnil Hribernik in dodal, da tako sodba višjega sodišča še ni pravnomočna. Klopčiču zato za zdaj tudi še ne bo treba v zapor.