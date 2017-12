Višje sodišče v pritožbi Noviča sklenilo opraviti še obravnavo

Novič v priporu že tretje leto

20. december 2017 ob 18:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Višje sodišče v Ljubljani je po javni seji o pritožbi Milka Noviča, obsojenega umora Janka Jamnika, sklenilo, da bo opravilo še obravnavo. Na njej so prebrali zapisnika z zaslišanj iz preiskave suma načrtovanja umora enega od vodilnih uslužbencev Kemijskega inštituta, v petek pa bodo zaslišali še Jamnikovega očeta.

Sklep, da bo sodišče opravilo obravnavo, pomeni, da bo pritožbeno sodišče presojalo še nekatere nove dokazne predloge. Danes so za zaprtimi vrati prebrali dva zapisnika z zaslišanj iz preiskave, ki po pisanju nekaterih medijev poteka zoper nekdanjega sodelavca Kemijskega inštituta, 54-letnega libanonskega kemika Michaela Stephana. Ta naj bi bil osumljen načrtovanja umora enega od vodilnih uslužbencev Kemijskega inštituta.

Branje zapisnikov je na dopoldanski javni seji predlagal Novičev odvetnik Jože Hribernik, saj meni, da bi bil lahko primer Stephan povezan tudi z umorom Jamnika. Opozoril je, da je šlo pri načrtovanju umora za srhljivo podobno, praktično enako izvedbo, kot se je zgodila pri Jamniku, kot tudi, da je bil Stephan eden izmed osumljenih.

Hribernik je predlagal tudi zaslišanje Jožeta Kobeta s Kemijskega inštituta, ki so ga v preiskavi načrtovanja umora zaslišali v ponedeljek, očeta umorjenega direktorja inštituta Antona Jamnika ter nekdanjega direktorja inštituta Stanislava Pejovnika. Sodišče se je odločilo, da bo zaslišalo Antona Jamnika.

Novič v priporu že tretje leto

Hribernik je tudi predlagal, naj višje sodišče Noviču odpravi pripor, saj da je v priporu že tretje leto, "kar je nedopustno in v Evropi leta 2017 nima primerjave", a sodišče o predlogu še ni odločilo. Tožilstvo odpravi pripora nasprotuje.

Še pred začetkom obravnave je sodišče opravilo javno sejo, na kateri je sodnica poročevalka Stanka Živič predstavila dosedanji potek sojenja, Novičevaobramba pritožbo na obsodilno sodbo, višja državna tožilka Bojana Podgorelec pa odgovor nanjo.

Živičeva je povzela, da je bil Novič prvič zaslišan dan po Jamnikovem umoru, ki se je zgodil 16. decembra 2014 pred restavracijo Via Bona na Viču, kmalu zatem so mu odvzeli vzorce za preverjanje sledi streljanja. Sledi so bile najdene tako na rokah, laseh in obrazu kot pozneje tudi na jakni, ki naj bi jo takrat pogosto nosil. Novič je po navedbah tožilstva sprva trdil, da naj bi se kovinski delci na njem znašli, ker je veliko brusil z brusilnimi stroji, pozneje pa, da jih je nase prenesel z jakne, ki jo je imel, ko je vadil streljanje na strelišču.

Po umoru naj bi doma čistil kolo, s katerim se je po prepričanju tožilstva pripeljal na kraj dejanja, na njegovem računalniku so našli sliko Jamnika, obiskoval naj bi tudi spletne strani s podatki o orožju. Enemu izmed sodelavcev na Kemijskem inštitutu naj bi dejal, da ima "seznam za fentanje", na katerem naj bi bil tudi Jamnik.

Da je bil na kraju dejanja, po prepričanju tožilstva dokazuje tudi to, da se je njegov prenosni mobitel v tistem času za nekaj časa preklopil na bazno postajo, ki prekriva območje, kjer se je zgodil umor. A je sodnica poročevalka ob tem danes tudi opozorila, da je uslužbenec mobilnega operaterja potrdil, da signal s te bazne postaje delno zajame tudi Novičev dom in bi se lahko telefon nanj priklopil tudi, ko je Novič doma.

Novičev odvetnik Žiga Podobnik je ocenil, da je prvostopenjsko sodišče napačno ocenilo, kakšen motiv za umor Jamnika naj bi imel Novič. Poudaril je, da nobena od prič ni potrdila, da bi Novič komur koli grozil.

Poudaril je, da so nemški strokovnjaki potrdili, da je Novič sledi streljanja nase lahko prenesel z jakne, kot tudi, da na njem najdenih delcev ni mogoče neposredno in nedvoumno povezati z delci, najdenimi v tulcu s kraja umora.

Izpostavil je, da Nacionalni foreznični laboratorij (NFL) v času, ko je delal analizo sledi streljanja, ni bil akreditiran za tovrstne analize. Tudi zato, si je višje sodišče pridobilo odgovor NFL glede tega in ga danes prebralo. Iz odgovora je razvidno, da je NFL omenjeno akreditacijo dobil pozneje oziroma julija letos.

Novičeva obramba je prvostopenjskemu sodišču tudi očitala, da je iz slik nadzornih kamer napačno sklepalo, da je kolesar na slikah Novič, čeprav je nemško izvedensko mnenje menilo, da so slike premalo kakovostne, da bi bilo na njih mogoče prepoznati kogar koli.

Nasprotno je tožilstvo danes ocenilo, da je sodba napisana sistematično in prepričljivo. Tožilka Podgorelčeva je tudi menila, da je Novič tekom postopka svoj zagovor vseskozi prilagajal glede na ugotovitve, do katerih so prišli.

Novič pa je danes še enkrat ponovil, da je nedolžen: "Nisem naredil tega, Bog mi je priča."

B. R.