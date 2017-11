Poudarki mariborski policisti prosijo vse, ki bi o dejanju ali storilcu karkoli vedeli naj to sporočijo na številko 113 ali pa na anonimni telefon 080 1200. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 13 glasov Ocenite to novico! Neznani storilec si je pri vlomu pomagal z macolo. Foto: Policija Policisti storilca še iščejo. Foto: Policija Neznanec je vlomil v več trgovin Foto: Policija Dodaj v

Vlomilci z macolo po parfume in prenosne telefone v mariborski E.Leclerc

Policija vlom še preiskuje

27. november 2017 ob 13:19,

zadnji poseg: 27. november 2017 ob 17:39

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Vlomilci so ponoči vlomili v mariborski E.Leclerc in povzročili pravo razdejanje, saj so se sten in stekel lotili kar z macolo in se tako prebili do lokalov z vrednejšimi predmeti. Policisti prosijo vse, ki bi o dejanju kar koli vedeli, naj jim to sporočijo.

Neznanec naj bi v trgovski center vstopili skozi stranski vhod, ki je tik ob glavnem vhodu. Glede na posnetke varnostnih kamer so bili v zadnji prodajalni skoraj pol ure, poroča časnik Večer.

Po navedbah časopisa naj bi vlomilci najprej prišli na stopnišče, ki vodi v fitnes center. S stopnišča so prebili steno – najverjetneje z macolo, ki je nato obležala pred zadnjo prodajalno, ki so jo obiskali – v frizerski salon. Skozi steno so iz frizerskega salona prišli tudi v sosednjo parfumerijo.

Iz te prodajalne so nato prišli v notranjost centra. Naslednji prostor, v katerega so poskušali vstopiti, je bil glede na sledove prodajalna Slowatcha, a tam so jih zadržala kovinska varnostna vrata, ki jih niso mogli odpreti, na njih pa so vidne luknje. Z macolo pa so si nato skozi šipo utrli pot v prodajalno Sgermobi, kjer so pobrali vse, kar so lahko. Da so jim povzročili za najmanj 50.000 evrov škode, je za časopis povedal lastnik prodajalne z mobilno telefonijo Tomaž Sgerm.

Po podatkih policije je neznani storilec vlomil v več prodajaln, ob tem pa je uporabljal macolo, s katero je ustvarjal odprtine v zidovih. "Z dejanjem je povzročil precejšno materialno škodo na objektu, odtujil pa je večje število mobilnikov različnih znamk in večje število različnih parfumov," so še sporočili mariborski policisti, ki prosijo vse, ki bi o dejanju ali storilcu kar koli vedeli, naj to sporočijo na številko 113 ali pa na anonimni telefon 080 1200, sporočilo pa lahko pošljete tudi na Facebookov profilu Policijska uprava Maribor/Police Directorate Maribor.

T. K. B., L. L.