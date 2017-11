Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Vlomilci so v mariborskem E.Leclercu povzročili pravo razdejanje. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Dodaj v

Vlomili v mariborski E.Leclerc in ga povsem razdejali

Policija vlom še preiskuje

27. november 2017 ob 13:19

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Vlomilci so ponoči vlomili v mariborski E.Leclerc in povzročili pravo razdejanje, saj so se sten in stekel lotili kar z macolo in se tako prebili do lokalov z vrednejšimi predmeti.

Neznanci naj bi v trgovski center vstopili skozi stranski vhod, ki je sicer tik ob glavnem vhodu. Glede na posnetke varnostnih kamer so bili v zadnji prodajalni skoraj pol ure, poroča časnik Večer.

Po navedbah časnika naj bi vlomilci najprej prišli na stopnišče, ki vodi v fitnes center. S stopnišča so prebili steno - najverjetneje z macolo, ki je nato obležala pred zadnjo prodajalno, ki so jo obiskali - v frizerski salon. Skozi steno so iz frizerskega salona prišli tudi v sosednjo parfumerijo.

Iz te prodajalne so nato prišli v notranjost centra. Naslednji prostor, v katerega so poskušali vstopiti, je bil, glede na sledove, prodajalna Slowatcha, a tam so jih zadržala kovinska varnostna vrata, ki jih niso mogli odpreti. So pa na njih vidne luknje. Z macolo pa so si nato skozi šipo utrli pot v prodajalno Sgermobi, kjer so pobrali vse, kar so lahko. Da so jim povzročili za vsaj 50.000 evrov škode, pa je časniku povedal lastnik prodajalne z mobilno telefonijo Tomaž Sgerm.

Policisti bodo vlom preiskovali ves dan, več informacij bodo predvidoma posredovali v torek, je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor Miran Šadl.

T. K. B.