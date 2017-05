Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sporno pranje perila z Debelega rtiča. Foto: Radio Koper Sorodne novice Vodji zdravilišča Debeli rtič pogojna kazen zaradi pranja perila Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vodjo zdravilišča Debeli rtič oprostili zlorabe položaja

Oproščen tudi tehnični direktor Burić

12. maj 2017 ob 11:14

Koprsko višje sodišče je oprostilo vodjo mladinskega zdravilišča na Debelem rtiču Ano Žerjal, ki je bila na obsojena na pogojno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja.

Na domnevne nepravilnosti oziroma kršenje postopka je opozoril pisec anonimnega pisma, kriminalisti so po preiskavi zaradi zlorabe položaja pri vodenju gospodarske dejavnosti ovadili vodjo mladinskega zdravilišča na Debelem rtiču Ano Žerjal. Pri tem kaznivem dejanju naj bi ji pomagala takratni tehnični direktor pralnice Tomo Burić ter direktor Pralnice Izola Igor Tomazin. Tožilstvo je proti vsem trem vložilo obtožni predlog.



Žerjalova je poudarila, da jo je vodstvo Rdečega križa v zdravilišče povabilo kot krizno menedžerko, da bi sprejela sanacijo. Kmalu je ugotovila, da je pranje perila znotraj zdravilišča v nasprotju z ekološko in zdravstveno zakonodajo, oprema pa je bila zastarela. Zato se je odločila, da bo dejavnost prenesla na zunanjega izvajalca. Posel je odobril glavni odbor Rdečega križa Slovenije, pri čemer pa so ji naročili, naj pridobi še dve ponudbi. To je tudi storila, a je tožilstvo ocenilo, da sta bili ponudbi fiktivni. Tako naj bi Pralnici Izola pridobila nepremoženjsko korist v obliki posla.

Žerjalovo je junija lani koprsko okrajno sodišče spoznalo za krivo in jo obsodilo na sedem mesecev pogojne zaporne kazni s triletno preizkusno dobo, Burića na tri mesece pogojne zaporne kazni, Tomažina pa oprostilo.

Žerjalova in Burić sta se na sodbo pritožila. Višji sodniki so pritožbama ugodilim poročajo Slovenske novice. Oba so oprostili z obrazložitvijo, da zbrano dokazno gradivo ne daje dovolj podlage za nedvomni zaključek o subjektivnem elementu kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. To kaznivo dejanje je mogoče storiti le s krivdno obliko naklepa, so pojasnili v sodbi, ta pa ni bil dokazan, še piše časnik.

