Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Voznico, ki je pobegnila s kraja nesreče, so policisti prijeli v Lipici. Foto: BoBo Dodaj v

Voznico, ki je v Bazovici do smrti povozila peško, so prijeli v Lipici

Policistom je povedala, da je trčila v drevo

6. december 2017 ob 14:45

Ljubljan - MMC RTV SLO, STA

Koprska policijska uprava je v torek zvečer prejela prijavo, da je neznani voznik v Bazovici v Italiji z osebnim avtomobilom povozil neko žensko in pobegnil s kraja nesreče. Pobeglo voznico so nato policisti prijeli v Lipici.

S policijske uprave Koper so sporočili, da je po nesreči obstajala verjetnost, da je voznik odpeljal naprej v Slovenijo, zato so koprski policisti nemudoma začeli iskati vozilo.

V Lipici so našli osebni avto, na katerem je bila razbita desna stran in luč. Do osebnega vozila je nato kmalu pristopila 68-letna državljanka Italije, ki je policistom povedala, da je vozila sama in da naj bi pred kratkim v Bazovici trčila v drevo, zatem pa odpeljala naprej proti Lipici.

Policisti so opravili ogled vozila, žensko pa odpeljali na Policijsko postajo Sežana in jo zaslišali. Odpeljali so jo tudi v tamkajšnji zdravstveni dom na strokovni pregled. Po končanem postopku so jo izpustili, vse zbrane podatke pa bodo policisti posredovani tožilstvu.

Kot poroča današnji časnik Primorski dnevnik, je bila v Bazovici povožena 85-letna državljanka Italije, ki je hodila peš ob robu ceste proti Sloveniji. Pri tem jo je neznani osebni avto zadel od zadaj z desnim delom vozila. Priletno peško so reševalci dalj časa oživljali, vendar ji žal ni bilo pomoči in je umrla na kraju nesreče.

G. C.