Voznik in sopotnik med prevračanjem padla iz terenskega vozila

Umrla sta na kraju nesreče

8. oktober 2017 ob 07:51

Škofja Loka - MMC RTV SLO

Na območju Škofje Loke se je v soboto zgodila huda nesreča, v kateri sta umrla voznik in sopotnik v terenskem vozilu. Vozilo je zapeljalo preblizu roba strme gozdne ceste in se prevrnilo po pobočju.

Nesreča se je zgodila na gozdni cesti, ki pelje po strmem in z gozdom poraščenem pobočju Lubnika. Voznik je po ugotovitvah policistov zapeljal preblizu roba, vozilo je zdrsnilo na ozko čistino pod cesto in se začelo prevračati po pobočju. Med prevračanjem sta voznik in sopotnik padla iz vozila ter zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče.

Kot kaže, je bilo v nesreči udeleženo samo to vozilo, zato je policisti ne obravnavajo kot prometne nesreče. Obvestila še zbirajo.

A. S.