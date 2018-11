V hišni preiskavi na podlagi odredbe sodišča so policisti zasegli več elektronskih naprav in nosilcev podatkov, USB ključke, tablični računalnik in mobilni telefon. Foto: BoBo Dodaj v

Z lažnimi pošiljkami z odkupnino ogoljufal več kot 70 podjetnikov

Preiskovalni sodnik je za osumljenega odredil pripor

28. november 2018 ob 10:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policisti so minuli teden prijeli 28-letnega osumljenca, ki je v septembru ogoljufal več kot 70 samostojnih podjetnikov, ko jim je preko lažnega podjetja poslal pošiljke z odkupnino. Osumljeni, ki je trenutno v priporu, si je tako pridobil 4.737 evrov premoženjske koristi.

Po ugotovitvah policistov policijske postaje (PP) Ljubljana Vič, je 28-letnik konec avgusta z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi v imenu lažno registrirane družbe Xelio Icc sklenil pogodbo z družbo, ki se ukvarja s poštnimi storitvami. Osumljeni je nato 4. septembra v poštno-logističnem centru v Ljubljani prek lažne družbe oddal 354 paketov. Ogoljufal je 79 samostojnih podjetnikov, ki so plačali odkupnino v višini 59,97 evra, medtem ko je bilo 275 pošiljk umaknjenih iz pošiljanja.

Kot so še navedli na Policijski upravi Ljubljana, je osumljenec naslovnike zavedel s pošiljko, ki je bila opremljena z rdečim napisom "strogo zaupno", in navedbo zaupanja vrednega organa, ki dejansko pošilja določene zahteve v zvezi z opravljanjem samostojne obrti. Prejemniki pisemskih pošiljk so bili samostojni podjetniki iz vse Slovenije.

Kot pošiljatelj paketa je bil naveden Davčni in pravni institut.EU z naslovom Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, ki po ugotovitvah policistov tako kot omenjena družba Xelio Icc ne obstaja. V pošiljki so naslovniki prejeli "doživljenjski dostop" do spletnega mesta www.pogodba.org.

V hišni preiskavi na podlagi odredbe sodišča so policisti zasegli več elektronskih naprav in nosilcev podatkov, USB ključke, tablični računalnik in mobilni telefon. Osumljenca so s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Za tovrstna dejanja so 28-letnika že obravnavali.

G. K.