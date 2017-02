Za grobarje MIP-a tožilka zahteva od tri do sedem let zapora

Tožilstvo pričakuje obsodbe

14. februar 2017 ob 16:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Tožilstvo za Vojteha Volka, Marka Volka in Martina Kovača zahteva sedem oz. tri leta zaporne kazni zaradi oškodovanja bank z neresničnimi podatki.



Na ljubljanskem okrožnem sodišču se zaključuje prvi od štirih sodnih procesov nekdanjim vodilnim v MIP-u. Zaradi preslepitve bank pri pridobitvi posojil, tožilka Mateja Gončina za Vojteha Volka, nekdanjega koordinatorja MIP-a predlaga sedem let zaporne kazni za dve kaznivi dejanji, za nekdanja direktorja Marka Volka in Martina Kovača pa za vsakega po tri leta zapora, je za Radio Slovenija poročala Jernejka Drolec.



Vsi naj bi po predlogu tožilstva plačali tudi po 35.000 tisoč evrov stranske kazni. Tožilstvo obenem zahteva še odvzem premoženja ter prepoved opravljanja vodstvenih funkcij.



Zagovorniki obtoženih so svoje stranke sicer branili, da so banke vedele v kako težavnem položaju je bil MIP, vendar je trojica umetno napihnila bilance za 2007 in tako preslepila banke, kar je potrdil tudi izvedenec.

Tožilstvo v petek ob 12. uri, ko bo izrečena sodba, pričakuje obsodilne sodbe.

A. Č.