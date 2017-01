Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za novo leto ujeti v dvigalu in druge situacije, ki so jih reševali gasilci

V Zabukovici evakuacija zaradi plina

1. januar 2017 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na silvestrovo so imeli gasilci veliko dela. Nekajkrat je zagorelo na prostem, predvsem trava, grmičevje in v bližini stavb. Vzrok požara so bili največkrat pirotehnični izdelki.

Ob 22.35 so v naselju Zabukovica v občini Žalec v večstanovanjskem objektu zaznali vonj po plinu. Gasilci so opravili ogled in z detektorjem za pline opravili meritev, vendar plina niso zaznali. Ker je bila v zraku neznana dražljiva snov, so gasilci opravili evakuacijo ljudi iz bližnjih treh večstanovanjskih objektov in objekte prezračili. Zaradi vdihavanja neznane snovi so sedem oseb in devet gasilcev prepeljali v oskrbo v celjsko bolnišnico, poroča uprava.

Raketa pod streho

Število požarov na prostem pa se je povečalo prav okoli polnoči, uprava jih je naštela več deset. Nekaj po polnoči so imeli delo gasilci v Frankovem naselju v Škofji Loki, kjer se je raketa zaletela v ostrešje stanovanjskega objekta. Gasilci so raketo odstranili in preventivno pregledali celotno ostrešje s termokamero.

Požgana živa meja

S Policijske uprave Murska Sobota pa so sporočili, da je moški v Bakovcih pri izstreljevanju raket z eno izmed njih zadel živo mejo, ki se je vnela, ogenj pa se je razširil tudi na bližnji transformator. Nastala je manjša materialna škoda, zoper osumljenca pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti.

Uničeni zabojniki, poškodovana vozila

Požari na prostem, ki so jih sprožili pirotehnični izdelki, po podatkih uprave niso povzročili večje škode. Je pa ponoči po vsej državi zagorelo tudi precej zabojnikov za smeti. V Novi Gorici pa se je požar, ki je uničil pet zabojnikov, razširil tudi na osebni vozili in ju poškodoval. Gasilci so požar pogasili in preventivno pregledali okolico.

Za silvestrovo ujet v dvigalu

Prav na poseben način pa sta nazdravili družbi v Ljubljani, ki sta ostali ujeti v dvigalih. Gasilci so namreč nekaj minut po polnoči posredovali na Kersnikovi ulici in iz dvigala rešili sedem oseb, iz dvigala na Poljanskem nasipu pa devet oseb, še poroča uprava.

