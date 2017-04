Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za pohodnico usoden padec po skalah

Previdno v planinah in gorah

5. april 2017 ob 07:35

Dol pri Hrastniku - MMC RTV SLO/STA

Pohodnica je v torek okoli 16. ure padla po skalah na Dolu pri Hrastniku. Kljub hitremu posredovanju reševalcev, gasilcev in policije je podlegla poškodbam.

Gasilci so nudili pomoč z osvetljevanjem območja in prenosom ponesrečene osebe s kraja nezgode, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Al. Ma.