Za uboj očeta osem let in pol zapora

Dejanje priznal in se s tožilstvom pogodil

1. februar 2017 ob 10:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sodišče je 28-letniku, ki je sredi septembra lani v Kamniško-Savinjskih Alpah ubil svojega očeta, izreklo zaporno kazen osmih let in pol. Obsojeni je že pred sojenjem sklenil sporazum o priznanju krivde.

28-letnik se tako na sodišču ni zagovarjal, saj je s tožilstvom pred sojenjem sklenil sporazum o priznanju krivde in se pogodil za kazen, poroča časnik Dnevnik.

Kot smo že poročali, je obsojeni dogodek v Kamniško-Savinjskih Alpah skušal prikazati kot nesrečo. Kriminalisti so takrat zaradi slabega vremena in težkega dostopa za pomoč pri preiskavi prosili gorske reševalce, izvedenka ljubljanske medicinske fakultete pa je pozneje potrdila, da je umrl zaradi hude poškodbe glave, ki je nastala zaradi udarcev s trdim predmetom.

Tožilstvo je na podlagi podatkov o preiskavi napisalo obtožnico. Izvedenec o prištevnosti pri obsojenem ni našel kakšnih specifičnih motenj, je pa diagnosticiral distimijo, kronično slabo razpoloženje, ki je po mnenju psihiatra vplivala, da je bila obtoženčeva sposobnost razumeti pomen svojih dejanj v času kaznivega dejanja zmanjšana, vendar ne bistveno, je poročal časopis.

Za uboj je zagrožena zaporna kazen od pet do petnajst let zapora. Dogovorjena kazen osmih let in pol se je sodišču zdela pravična in primerna teži kaznivega dejanja ter olajševalnim in oteževalnim okoliščinam. Po eni strani so upoštevali storilčevo surovost oziroma agresivno dejanje, po drugi pa priznanje, obžalovanje, dosedanjo nekaznovanost in specifične družinske okoliščine.

Obsojenega bodo kmalu preselili v zapor, saj se niti obramba niti tožilstvo ne nameravata pritožiti, piše Dnevnik.

