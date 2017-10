Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Umrli je obsojenemu večkrat pomagal pri spravilu lesa. Foto: EPA Dodaj v

Za umor pod Kumom skoraj dve leti več kot na prvi stopnji

Sodba je zdaj pravnomočna

3. oktober 2017 ob 10:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljansko višje sodišče je ne samo potrdilo, da je Asmir Sulejmanović kriv uboja znanca Branimirja Bajdeta na Ključevici nad Trbovljami, ampak tudi presodilo, da je za to na prvostopenjskem sodišču dobil prenizko kazen. in mu je prisodilo 19 mesecev zaporne kazni več.

Višji sodniki so kazen 30-letnemu Trboveljčanu Asmirju Sulejmanoviću zaradi uboja Branimirja Bajdeta zvišali na 16 let in dva meseca, kar je skoraj dve leti več, kot so mu marca prisodili na ljubljanskem okrožnem sodišču (14 let in 7 mesecev), poroča časopis Dnevnik.

Sulejmanović je tako pravnomočno obsojen, ker je 20. julija lani na Ključevici pod Kumom 63-letnega Bajdeta, ki mu je večkrat v zameno za denar pomagal pri spravilu lesa, nalašč povozil s traktorjem. Potem mu je na nogo privezal verigo, ga s traktorjem odvlekel do roba gozda in odvrgel v globel. Z Bajdetovim traktorjem se je nato odpeljal do Radeč, kjer je parkiral, nato pa poklical taksi, da ga je odpeljal v Celje.

Obtoženi trdil, da je umrlega povozil po nesreči

Obtoženi je ves čas trdil, da je Bajdeta povozil po nesreči - z umrlim sta se sprla, nato je sedel na traktor, da bi šel v gozd po les. Pritisnil je na plin, takrat pa je pred vozilom nenadoma zagledal senco in zaslišal pok. Nesreča ga je spravila v obup, zato je šel v hišo in se napil. Policije ni poklical, ker je bil že večkrat obsojen in v svojem okolju veljal za dežurnega krivca, je opozarjala Bajdetova zagovornica Irena Ferme. Skozi ves postopek se je trudila dokazati, da Sulejmanović ni imel nobenega motiva za uboj, kajti Bajde je bil zanj in njegovo družino vir zaslužka. V nasprotju z mnenjem sodnikov je menila, da mu ni mogoče dokazati niti kaznivega dejanja odvzema motornega vozila, češ da se je že prej pogosto vozil z Bajdetovim traktorjem, in to z njegovim dovoljenjem. Po njenem mnenju je edino, kar bi mu lahko očitali, kaznivo dejanje skrunitve trupla. Da je torej z Bajdetom grozljivo ravnal, ko je že umrl.

Tako tožilka Katjuša Čeferin kot Sulejmanovićeva zagovornica sta se na odločitev prvostopenjskega sodišča pritožili - tožilka je med drugim zahteval najvišjo, 30-letno kazen zaradi umora iz koristoljubja, s čimer se višje sodišče sicer ni strinjalo, so pa menili, da so Sulejmanoviću na prvi stopnji za uboj odmerili prenizko kazen. Takšno kazen so mu tudi izrekli, s čimer je sodba postala pravnomočna, še poroča časopis.

T. K. B.