Za umor, prenašan po Facebooku, v zapor za več kot dve desetletji

Sojenje na prvi stopnji je končano

20. september 2017 ob 15:34,

zadnji poseg: 20. september 2017 ob 15:57

Krško - MMC RTV SLO, STA

Na okrožnem sodišču v Krškem so izrekli sodbo za osumljenca umora, prenašanega po Facebooku. Aleš Olovec je dobil 21 let in 11 mesecev, Martin Kovač pa 20 let in 11 mesecev zaporne kazni.

Tožilka je sicer danes v zaključnih besedah za vsakega zahtevala po 25 let zapora za grozljiv umor v sostorilstvu ter po eno leto zapora za nedovoljeno snemanje oziroma ustrezno enotno kazen.

Obramba 20-letnega Olovca je medtem predlagala, da se obtoženega kaznuje le za posebno hudo telesno poškodbo iz malomarnosti, češ da snemanje, ki sta ga prenašala prek Facebooka, ni bilo protipravno. Obramba 29-letnega Kovača pa je zahtevala oprostilno sodbo, češ da mu niso dokazali, da je storilec očitanih dejanj.

Obtožnica ju je bremenila, da sta letos februarja pri Podbočju surovo pretepla 26-letnika, zaradi česar je ta pozneje umrl, in napad objavila na družbenem omrežju Facebook.

Zaradi hudih poškodb žrtev umrla

Policija je v noči na 13. februar prejela več prijav posnetka pretepa, objavljenega na družbenem omrežju Facebook. Policisti so zagnali akcijo preverjanja in v okolici Podbočja v Občini Krško našli hudo pretepenega 26-letnega moškega, ki so ga reševalci zaradi hudih poškodb prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so kmalu prijeli osumljenca napada, stara 20 in 29 let, in ju osumili kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe, za katero je zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let.

Ker je dan po napadu žrtev umrla, je tožilec očitano kaznivo dejanje nato spremenil v povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Na okrožnem državnem tožilstvu v Krškem pa so omenjeno kaznivo dejanje ob končanju preiskave spremenili v umor.

Obtožena napada na 26-letnika sta na predobravnavnem naroku konec junija zanikala krivdo, glavna obravnava se je začela 17. julija, nasilneža pa sta se izgovarjala na pijanost in zmanjšano zavedanje.

T. H.