Za voznika osebnega vozila usodno trčenje s tovornjakom

Umrl na kraju nesreče

17. maj 2017 ob 07:40

Rogašovci - MMC RTV SLO

Na cesti Rogašovci—Cankova med naseljema Pertoča in Večeslavci se je okoli 6. ure zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi tovorno in osebno vozilo. Voznik avtomobila je po trčenju ostal ukleščen v vozilu.

Na kraj nesreče so bili takoj napoteni policisti, gasilci in reševalci, ti pa so lahko zgolj potrdili smrt voznika osebnega avtomobila.

Cesta ostaja zaprta, obvoz pa je urejen.

Sa. J.