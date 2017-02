Zadeva Patria II: Višje sodišče zavrnilo pritožbi Cekute in Zupana

Višje sodišče v Ljubljani

13. februar 2017 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Senat višjega sodišča v Ljubljani je zavrnil pritožbo Petra Zupana in Jureta Cekute v zadevi Patria II. S tem je sodišče potrdilo obsodilno sodbo zoper njiju.

Višje sodišče je vnovič odločalo o pritožbi Petra Zupana in Jureta Cekute na odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je aprila 2014 Zupana spoznalo za krivega zlorabe položaja, ker naj bi Cekuti kot zaposlen na ministrstvu za obrambo predajal zaupne dokumente o zadevi Patria, Cekuto pa krivega napeljevanja k zlorabi položaja.

Marca 2015 je višje sodišče sodbo enkrat že potrdilo, a jo je vrhovno sodišče aprila lani razveljavilo, ker je ocenilo, da ni bil izpeljan dokazni postopek o dokumentu, ki ga je Zupan višjemu sodišču predložil tik pred odločanjem in naj bi ga razbremenjeval. Gre za dokument, s katerim naj bi takratni nadrejeni Edvard Kraševec Zupanu naložil, naj po nalogu državnega sekretarja Francija Žnidaršiča preko Cekute nadaljuje z informiranjem predstavnikov finskega proizvajalca vojaških osemkolesnikov Patria.

Sodišče: Dokument ni pristen

Višje sodišče je za vnovično odločanje o pritožbi izpeljalo javno obravnavo, v kateri se je, kot je ob tokratni razglasitvi odločitve pojasnila sodnica poročevalka Stanka Živič, osredotočilo predvsem za presojanje spornega dokumenta. Pri tem je ugotovilo, da dokument ni pristen.

Po besedah Živičeve so v dozdajšnjih postopkih zaposleni na ministrstvu za obrambo - Marko Gruden, Tatjana Kovačevič in Marjan Senica - resda potrdili, da so za listino videli, a slednje po njenih besedah nič ne pove o vsebini.

Nekdanji državni sekretar na ministrstvu Žnidaršič je namreč povedal, da takšnih usmeritev, kot naj bi jih dajal omenjeni dokument, ni bilo, poleg tega bi listina po mnenju sodišča morala biti v dokumentaciji ministrstva, ki se nanaša na nakup oklepnikov Patria. Takšnega dokumenta pa v omenjeni dokumentaciji ni, prav tako ga ni v arhivih ministrstva, je povedala sodnica poročevalka. Poleg tega je tudi sodni izvedenec ocenil, da ne gre za pristen dokument, ampak dokument, ki je bil sestavljen iz treh drugih dokumentov, je dodala.

Al. Ma.