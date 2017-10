Zadeva Radan: Sodišče čaka na možnost poskusov s kalijem na živalih

Sojenje se je nadaljevalo s pričanjem ene izmed medicinskih sester

12. oktober 2017

zadnji poseg: 12. oktober 2017 ob 13:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na sojenju zdravniku Ivanu Radanu za odgovornost za smrt štirih bolnikov na nevrološki kliniki je tokrat o stanju enega izmed njih tik pred smrtjo pričala medicinska sestra z intenzivne terapije na kliniki.

Diplomirana medicinska sestra Nataša Milojević se je skušala spomniti podrobnosti z dne, ko je umrl eden od štirih bolnikov, katerih smrt bremeni Radana. Med drugim je izpostavila neobičajno barvo bolnika tik pred smrtjo, saj je bil vijoličen, medtem ko so ljudje tik pred smrtjo po njenih izkušnjah bledolični.

"Izgledal je že tako zelo slabo. A bil je drugačen, kot so ostali, ko umirajo. Barva njegovega obraza je bila spremenjena, vijolična, zato sem to tudi rekla," se je spominjala. Radan je na njeno opazko o barvi bolnika pristopil do njega in "nekaj naredil okoli tubusa", je opisala. Po tistem se ji je po spominu zdelo, da je bil bolnik "malo boljši".

Za tem je na vprašanja tožilke Katarine Bergant in sodnika Martina Jančarja opisala, kolikor se je še spomnila, dogajanje v sobi v času, ko je bolnik umrl. Pojasnila je tudi na splošno, kakšen je protokol dela po smrti bolnika.

"Najprej posnamemo EKG. Ko zdravnik vidi ravno črto, odobri, da ga 'uredimo'. Mi odstranimo igle, kanile, tubus, povijemo glavo, bolnika pokrijemo," je opisala in dodala, da se ne spomni več, s katerimi sestrami konkretno je tega bolnika uredila, se je pa vse zgodilo zelo hitro.

Malo pred koncem njene izmene je Radan sestram prišel povedati, da se bo od bolnika prišla posloviti njegova žena. Povedal je še, da je bolnik "slab in mu bomo pomagali". Stvari so se po opisu Milojevićeve odvile zelo hitro, bolnik je umrl in še do zaključka njene izmene so ga tudi "uredile".

Ob tem se ni mogla več natančno spomniti, kako je bila nastavljena infuzijska črpalka, kdo jo je nastavljal in koliko kalija je še bilo v njej v času smrti bolnika. V času preiskave je pojasnila, da je v času smrti bolnika v črpalki moralo še biti nekaj kalija, sicer bi črpalka piskala in danes je dejala, da če je tedaj tako povedala, potem je bilo gotovo tako.

Tožilka želi zaslišati osebne zdravnike

Tožilka je sodnika spomnila na svoj predlog izpred časa, da bi zaslišali tudi osebne zdravnike bolnikov, ki jim je Radan izdajal recepte zdravila. Obtožnica ga namreč med drugim bremeni, da je sebi iz še več drugim osebam izdajal zdravila za psihoaktivna zdravila.

Tožilka je predlagala zaslišanje osebnih zdravnikov tistih bolnikov, ki so k temu podali soglasje, ter imenovanje izvedenca medicinske stroke za tiste, ki soglasja niso podali. Medtem ko je Radanov zagovornik Milan Krstić predlogu ugovarjal, sodnik o predlogu tožilke ni odločil.

Poskusi na živalih?

Obravnava se bo nadaljevala šele čez mesec dni. Kot je danes pojasnil sodnik, čakajo na informacijo, ali je kakršna koli možnost za izvedbo poskusa s kalijem na živali, "da dokončno in popolnoma ugotovimo, kakšni so učinki kalija na živo bitje".

Poleg tega so avstrijskemu izvedencu Wolfgangu Krollu posredovali še dodatne podatke, do katerih naj se izvedenec opredeli. Za tem bi lahko sodišče po besedah sodnika sprejelo odločitev. Sodišče še čaka na informacijo o možnosti izvedbe eksperimenta na živalih, s katerimi bi izvedeli dejanske učinke kalija na živo bitje.

G. C.