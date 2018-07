Zadnji žvižg za najbolj iskane evropske zločince

Europol skuša na nogometni način opozoriti na najbolj iskane evropske kriminalce

13. julij 2018 ob 15:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Europol je ob zaključku svetovnega prvenstva organiziral nagradno igro v stilu zbiranja sličic nogometašev, s katero skuša javnosti predstaviti, kateri evropski zločinci na begu so trenutno najbolj iskani.

Varnostni organ EU-ja, bolj znan pod imenom Europol, je izkoristil evforijo, ki je zajela Evropo ob svetovnem nogometnem prvenstvu. Na njihovi spletni strani do nedelje poteka nagradno tekmovanje zbiranja sličic 25 najbolj iskanih evropskih zlikovcev, v slogu znamenitih Paninijevih samolepilnih sličic nogometašev.

"Petindvajset nevarnih storilcev kaznivih dejanj, ki so na begu pred policijo, se je uvrstilo v Evropski pokal najbolj iskanih storilcev z namenom, da dosežejo slavo najuspešnejših nogometašev. Pogosteje ko vidite njihove obraze, več možnosti je, da jim odvzamemo prostost," je slovenska policija opisala Europolovo tekmovanje.

Cilj kampanje evropske mreže skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb (ENFAST) in Europola je želja, da bi evropskim državljanom predstavili podobe nekaterih najbolj iskanih storilcev kaznivih dejanj v Evropi. "Če si v spomin vtisnete njihov videz, jih lahko prepoznate, vaš namig pa je lahko zadnji košček v sestavljanki, ki policiji lahko pomaga, da jih ujame. Sodelovanje v tej ligi pravzaprav ni velika čast, saj si je sleherni igralec zaslužil svoje mesto v tej ekipi zakrknjenih kriminalcev. Policija več kot polovico navedenih storilcev išče zaradi umora, ostale pa zaradi hudih kaznivih dejanj preprodaje drog, oboroženih napadov, goljufije ali kombinacije naštetih kaznivih dejanj," še pojasnjuje policija.

Slovenijo med 25 izbranimi evropskimi zločinci na begu predstavlja Shqipron Hoxhaj, eden izmed glavnih obtožencev v zadevi Kobra. Člani kriminalne združbe z Obale, znane pod imenom Kobra, so se ukvarjali s preprodajo drog in s prevažanjem ilegalnih prebežnikov čez mejo. Letos maja je okrožno sodišče v Kopru sedmerici prisodilo skupno 31 let in štiri mesece zaporne kazni. Najvišjo kazen je dobil Valon Hoxhaj (devet let in 10 mesecev), brat pobeglega Shqiprona Hoxhaja, ki ga je sodišče zaradi bega začasno izločilo iz sodnega postopka.

Javnost poskrbela za 17 aretacij

Europolove kampanje, s katerimi skušajo promovirati svojo spletno stran s seznamom najbolj iskanih storilcev kriminalnih dejanj, pa imajo očitno tudi že pozitivne učinke. "Iz izkušenj vemo, da je treba obiskovalce na spletno stran privabiti na čim bolj izviren način. Z večjim številom obiskovalcev se krepi možnost, da storilce spravimo za zapahe," navajajo v Europolu.

Trojico, uvrščeno med najbolj iskane ubežnike, so prijeli po božični kampanji (adventni koledar) decembra 2016, trojico pa po kampanji poletnih razglednic avgusta 2017. Skupno pa so "po zaslugi namigov javnosti" prijeli 17 nevarnih storilcev kaznivih dejanj, ki so bili uvrščeni na omenjeni spletni strani.

Kako do uvrstitve med 50 najbolj iskanih?

Na generalni policijski upravi pojasnjujejo, da so Europolova merila za uvrstitev med "najbolj iskane" "vrsta oziroma teža kaznivega dejanja, višina izrečene oziroma zagrožene kazni, povzročena materialna škoda, smrtne žrtve, medijska pozornost, nujnost primera ter primeri, ki sodijo v mandat Europola (hujši organiziran kriminal ali terorizem)".

Med 57 trenutno najbolj iskanimi kriminalci EU-ja na begu so trije slovenski državljani, poleg Shqiprona Hoxhaja sta na seznam uvrščena še Danijel Borojević in Darjan Ješovnik. 42-letni Borojević je leta 2002 sodeloval v oboroženem ropu poslovalnice Krekove banke v Celju. Od bančne uslužbenke je zahteval, da ga odpelje v trezor, in jo prisilil, da je okoli 130.000 evrov zložila v torbo, saj ji je pri tem grozil s pištolo.

33-letnega Ješovnika pa hrvaški organi pregona iščejo zaradi povezav z organizirano kriminalno združbo tihotapcev kokaina, javnosti bolj znano kot zadeva Balkanski bojevnik. Za njegovo prijetje je razpisana tudi nagrada v vrednosti 5000 evrov.

Petindvajset nevarnih storilcev kaznivih dejanj na begu tekmuje v neponovljivi zločinski ligi. Kdo je slovenski igralec, ki sodeluje v #MostWantedCup ? Če želiš ugotoviti, vpiši kodo #UWillNeverWalkOut na spletni strani https://t.co/9IiaxlJarS https://t.co/ohaCpqtY5w pic.twitter.com/p3MPQjTKrK — policija_si (@policija_si) July 13, 2018

Gregor Cerar