Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Poslopje je povsem uničeno. Foto: Televizija Slovenija/ Irena Ulčar Cvelbar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zagorelo v enem izmed objektov Penin Istenič, škoda je ogromna

O vzroku požara ni poročil

23. januar 2017 ob 16:41

Brežice - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Nekaj minut pred poldnevom je zagorel gospodarsko-turistični objekt na posestvu Isteničevih v Stari vasi na Bizeljskem, je poročal Radio Slovenija.

Poslopje je kljub posredovanju šestih okoliških gasilskih društev in poklicne gasilske enote Krško povsem uničeno. O vzrokih požara in nastali škodi, ki je ogromna, še ni poročil, saj zaradi dima dostop še ni mogoč.

Dva objekta v neposredni bližini sta nepoškodovana.

Začelo goreti v spodnjem delu objekta

Vodja gašenja Rudi Vrščaj iz Poklicne gasilske enote Krško je za Radio Slovenija pojasnil, da sta sodelovali brežiška in krška občina, saj je bil požar obsežen, obstajala je tudi nevarnost nevarnih snovi - kurilnega olja in jeklenk, zato so aktivirali poklicno gasilsko enoto.

"Celotno ostrešje je povsem uničeno, ni ostalo čisto nič. Spodaj pa je traktor, oprema za proizvodnjo vina - ta je verjetno tudi šla, ne vemo točno, ker še nismo pregledali kleti, saj je polna dima," je naštel.

"Vzrokov še ne moremo potrditi, vemo le, da je začelo goreti nekje v spodnjem delu - tam, kjer imajo traktor. Točno zakaj in kje, pa še ne vemo," je sklenil Vrščaj.

T. H.