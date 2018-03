Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pri intervenciji je sodelovalo 35 gasilcev. Foto: BoBo VIDEO V Elanu izbruhnil požar Dodaj v

Zagorelo v proizvodnji hali Elana, škoda ne bo velika

Gasilci na srečo niso imeli veliko dela

9. marec 2018 ob 13:47

Radovljica - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Zaradi preskoka iskre je dopoldne zagorelo v proizvodni hali družbe Elan. Ogenj so omejili in pogasili že delavci in tovarniški gasilci, gasilci pa so pomagali prezračiti stavbo.

Zagorelo je v eni od proizvodnih hal v Elanu, kjer izdelujejo plovila. Po prvih podatkih je bil vžig posledica iskre. Gasilo je 35 gasilcev iz petih društev. Škoda po prvih ocenah ne bo velika, pravi njihov vodja, poveljnik gasilske zveze Radovljica Janez Koselj.

"Delavci so na tem podestu, kjer je začelo goreti, začeli gasiti, odstranili material ven, vklopil se je tudi gasilni sistem, a ker se je zadeva malo razširila, so raje poklicali gasilce iz okolice, tako da niso bili prisotni samo gasilci iz podjetja. Ko smo mi prišli na kraj, je bila zadeva precej v dimu, a pod nadzorom. Tako da smo zgolj preverili stanje, preverili, ali bi se mogoče kje požar razširil, nato pa začeli prezračevati objekt, kar bo pa malo zahtevnejše, glede na to, da gre za večjo halo," je še dodal Koselj.

T. K. B.