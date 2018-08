Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 10 glasov Ocenite to novico! Osumljenca sta od deklet zahtevala, da se prostituirajo vse dni v letu, od jutra do večera, na dan pa je posameznica sprejela tudi do 20 strank. Foto: Reuters Prostitucija je bila leta 2003 dekriminalizirana, kaznivo pa je izkoriščanje oziroma zloraba prostitucije, kar so kriminalisti osumljenima tudi očitali v kazenskih ovadbah. Sorodne novice Šesterica v zapor zaradi pranja denarja in prostitucije na Goriškem

Zakoncema zaradi organizacije prostitucije grozi od enega do 12 let zapora

Osumljenca sta v priporu

31. avgust 2018 ob 14:14,

zadnji poseg: 31. avgust 2018 ob 14:38

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Novomeški kriminalisti so v večmesečni preiskavi ugotovili, da sta zakonca na območju Novega mesta in Celja organizirala in vodila prostitucijo ter za to izkoriščala ženske, stare od 20 do 46 let.

Vodja novomeškega sektorja kriminalistične policije France Božičnik je povedal, da so v sredo aretirali slovenska državljana, 52-letno osumljenko z območja Maribora in 48-letnega osumljenca z območja Celja. Zakonca so ovadili za skupaj 12 kaznivih dejanj, po opravljenih hišnih preiskavah so oba osumljenca pridržali, preiskovalni sodnik pa je zanju odredil pripor. Grozi jima zaporna kazen od enega do 12 let.

Dekleta, gre za dve Srbkinji in Ukrajinko, ki so stara od 20 do 46 let, so bila v svojih matičnih državah brezposelne ali brez zadostnih finančnih sredstev za preživetje. Osumljenca pa sta to, da prihajajo iz socialno šibkega okolja, izkoristila. Dekleta sta nastanila v različnih stanovanjih in hotelih, kjer so najpogosteje bivale neprijavljeno. V prostorih, ki so služili prostituciji, pa so dekleta pogosto tudi spala in se prehranjevala.

Najmanj polovico zaslužka dale osumljencema

Osumljenca sta od deklet zahtevala, da se prostituirajo vse dni v letu, od jutra do večera, na dan pa je posameznica sprejela tudi do 20 strank. Od deklet sta zahtevala, da jima izročijo najmanj polovico zaslužka, same pa so morale plačati tudi stroške najema sob, stanovanja in prevoza. Cena njihove spolne usluge se je gibala od 40 do 100 evrov. Osumljenca sta prišla do najmanj 95.000 evrov premoženjske koristi.

Določila sta jima druga imena in vzdevke in jih s temi predstavljala ter oglaševala na spletnih oglasnikih. Organizirala sta njihove prevoze in jih med njihovim delom popolnoma nadzirala.

Z navedenim sta zlorabila njihovo osebno dostojanstvo, hkrati pa nista poskrbela za njihovo zdravstveno, socialno, delovno in zdravstveno varnost. Osumljenca sta kljub svoji brezposelnosti živela ne veliki nogi in razsipno, je pojasnil Božičnik.

Opravili osem hišnih preiskav

Dokaze so zbirali s klasičnim policijskim delom in prikritimi preiskovalnimi ukrepi. Opravili so osem hišnih preiskav, pri katerih so zasegli različne predmete, povezane s kaznivimi dejanji zlorabe prostitucije, prenosne telefone, telefonske kartice, rokovnike in približno 4.500 evrov gotovine.

Božičnik je preiskavo ocenil za izredno zahtevno. Prve operativne podatke je policija zaznala na začetku aprila lani, "z vztrajnim in strokovnim delom" pa so potrebovali še skoraj leto dni, da jim je uspelo dobiti dovolj stvarnih dokazov za poglobljeno preiskavo, je še povedal.

Pri preiskavi so novomeški kriminalisti sodelovali z upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave in s policijskima upravama Celje in Maribor.

Celjski kriminalisti zaradi zlorabe prostitucije pridržali šesterico Celjski kriminalisti so v četrtek opravili več hišnih preiskav. Prostost so odvzeli šestim ljudem, ki so še vedno v pridržanju. Preiskave so opravili zaradi sumov kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije, so sporočili s Policijske uprave Celje. Več informacij bo znanih v ponedeljek.

Sa. J.