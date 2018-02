Zamaskiranci nasilno vdrli v stanovanjsko hišo

Stanovalce so oropali

9. februar 2018 ob 12:19

zadnji poseg: 9. februar 2018 ob 12:35

Žalec - MMC RTV SLO, STA

Štirje zamaskirani neznanci, od tega trije moški in ena ženska, so v sredo nekaj po 20. uri prišli do stanovanjske hiše, ranili psa in oropali stanovalce.

Rop se je zgodil v Veliki Pirešici na območju občine Žalec. Lastnica je prišlekom odprla, ti so nasilno vstopili v hišo, ranili psa in z orožjem zagrozili stanovalcem ter zahtevali denar. Ko so pobrali denar in zlatnino, so pobegnili.