Zaradi lažnega bombnega preplaha policisti pridržali 22-letnega Hrvata

Predmet, ki je bil videti kot eksplozivno telo, ni bil nevaren

25. januar 2018 ob 10:52,

zadnji poseg: 25. januar 2018 ob 15:59

Dragonja - MMC RTV SLO, STA

Koprski policisti so pridržali 22-letnega Hrvata zaradi lažnega bombnega preplaha na mejnem prehodu Dragonja. Hrvat, ki je potoval z avtobusom, je imel pri sebi pas, na katerega je bilo navezanih več zvitkov, ki so bili povezani z žico.

Zaradi bombnega preplaha je bil mejni prehod zaprt od 8.40 do 11.45. Policisti so namreč med rednim pregledom avtobusa, ki je vozil na relaciji Pula-Trst-Ljubljana, odkrili skrit predmet, za katerega so sumili, da gre lahko za eksplozivno napravo. Policisti so predmet zavarovali, 22-letniku pa zaradi suma nedovoljene proizvodnje razstreliva odvzeli prostost. Hrvaški državljan je v postopku sodeloval in se ni upiral.

Zaradi varnosti so evakuirali vseh osem potnikov in dva voznika na avtobusu, pa tudi celotni mejni prehod in vse zaposlene. Po pregledu so sicer ugotovili, da v valjastih zvitkih, ki so bili oblepljeni z lepilnim trakom in navezani na pas, ni nevarne snovi, temveč je šlo le za prazne pločevinke. So pa pri pregledu 22-letnikove prtljage odkrili daljši kovinski nož in nekatere druge predmete, je povedal vodja koprskih kriminalistov Dean Jurič.

Osumljenec ostaja v pridržanju

Hrvaški državljan je še vedno v pridržanju, vendar zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, za kar je zagrožena kazen zapora do petih let. Osumljenec s prebivališčem na območju Poreča je po zbranih podatkih vstopil na avtobus na območju Rovinja in policistu izjavil, da je namenjen na območje Ljubljane. Po neformalnih informacijah osumljenec sicer hrvaškim oblastem ni poznan kot storilec kaznivih dejanj.

Razgovora z njim še niso opravili, je pa Jurič dopustil možnost, da bi lahko šlo za predpripravo eksplozivne naprave. Določeni drugi predmeti, ki so jih našli pri pregledu, a o njih ne morejo dajati podrobnejših informacij, po besedah vodje koprskih kriminalistov namreč "nakazujejo, da je bil namenjen na območje Ljubljane".

