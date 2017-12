Zaradi pirotehnike zgorele štiri garaže, kurilnica, v eksploziji eden poškodovan

Uporaba določenih vrst pirotehnike zdaj dovoljena

30. december 2017 ob 11:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kljub opozorilom o nevarnostih pirotehničnih izdelkov policisti te dni obravnavajo tudi požare, ki jih povzroča neprimerna uporaba teh izdelkov.

Na območju Murgel v Ljubljani so tako v požaru zgoreli vozili in štiri garaže, v hiši za Bežigradom pa je požar povzročila eksplozija snovi, iz katere je stanovalec izdeloval gorivo za modelarne rakete.



Izdeloval je gorivo za rakete

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je občan v stanovanjski hiši na območju Bežigrada izdeloval gorivo za modelarne rakete, ki bi jih uporabil za silvestrovo, požar pa je izbruhnil v petek okoli 15. ure. Pri preizkušanju snovi je stanovalec del te prižgal, pri čemer je snov eksplodirala, nato je prišlo še do vžiga in eksplozije preostale snovi.

Stanovalec je bil lažje poškodovan in so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policisti pa še nadaljujejo zbiranje obvestil glede podanih sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so navedli na policijski upravi. Po slovenski zakonodaji je sicer lastna izdelava, predelava ali uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih prepovedana. Zagorelo v garažah

Zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov je po podatkih iz poročila centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje v petek nekaj pred 21. uro zagorelo tudi na območju Murgel. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so po prvih zbranih obvestilih zgorele štiri garaže v sklopu sedmih garaž, na preostalih pa je poškodovano ostrešje, prav tako sta v požaru zgoreli vozili. Zgorela kurilnica

Požar, ki ga je povzročila pirotehnika, pa je v petek okoli 11. ure izbruhnil tudi v kurilnici stanovanjske hiše v naselju Rakovci na območju občine Sveti Tomaž. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, naj bi do požara prišlo na električni napeljavi, v njem je zgorela celotna kurilnica, požar pa se je razširil tudi v del garaže, kjer je zgorelo nekaj manjših strojev. Materialna škoda znaša približno 40.000 evrov.

Al. Ma.