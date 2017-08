Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Šest oseb, ki so se nadihale dima, so preventivno prepeljali na pregled v Univerzitetni klinični center Maribor. (Slika je simbolična.) Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi požara v bloku šest ljudi prepeljali v mariborski UKC

V kleti so zagoreli stari jogiji in pohištvo

16. avgust 2017 ob 09:37

Sladki vrh - MMC RTV SLO, STA

V Sladkem Vrhu je v torek zvečer zagorelo v kletnih prostorih stanovanjskega bloka. Šest oseb, ki so se nadihale dima, so preventivno prepeljali na pregled v Univerzitetni klinični center Maribor.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so zagoreli stari posteljni vložki in odpadno pohištvo.

Po besedah šentiljskega župana Štefana Žvaba so gasilci požar zelo hitro pogasili, zato se ni razširil na druge dele stanovanjskega bloka. Problematičen je bil le dim, ki pa tudi ni pustil hujših posledic.

G. C.