Zaradi požara v Bohinju iz mladinskega doma evakuirali 75 gostov

Po intervenciji so se stanovalci vrnili v svoje prostore

3. avgust 2018 ob 08:10,

zadnji poseg: 3. avgust 2018 ob 13:14

Bohinj - MMC RTV SLO, STA

Iz doma Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Ribčevem Lazu so v četrtek zaradi požara v kotlovnici evakuirali 75 gostov učiteljev, ti so se po gasilskem posredovanju kmalu vrnili v svoje prostore.



Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, se je pozno zvečer vklopil požarni alarm zaradi požara v kotlovnici. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so požar pogasili, pregledali in prezračili prostore ter preverili vsebnost nevarnih plinov. Odklopili so elektriko v kotlovnici in prepovedali njeno uporabo, vodstvu doma pa svetovali, da pokličejo servis.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da naj bi šlo po do zdaj zbranih podatkih za dimniški požar, iz CŠOD-ja pa so glede na poročilo od pooblaščenega izvajalca sporočili, da se je alarm sprožil nekaj po 23. uri zaradi dima v kotlovnici za pripravo tople vode.

Vseh 75 evakuiranih gostov se je nato lahko vrnilo v dom. 56 gostov je bilo starejših od 18 let, Uprava za zaščito in reševanje pa je sprva poročala, da naj bi evakuirali 75 otrok in njihovih učiteljev.

Evakuirani gostje so se po opravljenem posredovanju lahko vrnili v dom. Pri tem ni bil poškodovan nihče, tudi gmotna škoda ni nastala, so še pojasnili na PU-ju Kranj.

VIDEO V Bohinju zaradi požara evakuirali 76 gostov

La. Da.