Zaradi starih zamer zabodel rojaka

Napadalec je v priporu

12. januar 2017 ob 16:54,

zadnji poseg: 12. januar 2017 ob 16:58

Kranj - MMC RTV SLO

Gorenjski kriminalisti so v sredo na kranjsko sodišče s kazensko ovadbo zaradi poskusa uboja privedli državljana Kosova, ki je v ponedeljek popoldne z nožem želel ubiti moškega.

Poškodovani je prav tako državljana Kosova, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Napad z nožem se je zgodil po pretepu zaradi starih zamer med osumljencem in oškodovancem, poškodovana pa sta bila oba: oškodovanec huje, osumljenec, ki so ga gorenjski kriminalisti in kranjski policisti identificirali in izsledili kmalu po dejanju, pa je bil laže. Trenutno je v priporu.

A. Č.