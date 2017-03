Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Uhajal je plin. Fotografija plinovoda je simbolnična. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi uhajanja plina evakuirali 20 ljudi

Zaradi prenapolnjenosti popustili ventili

25. marec 2017 ob 10:20

Laško - MMC RTV SLO

Ob industrijskem objektu v naselju Spodnja Rečica v občini Laško je v petek popoldne uhajal plin, zaradi česar so evakuirali 20 ljudi iz bližnjih stavb.

Posredovali so gasilci, ki so ugotovili, da so popustili varnostni ventili zaradi prenapolnjenosti plinohramov, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci so zavarovali območje, evakuirali 20 ljudi, izklopili električno energijo in izvajali redne meritve koncentracije plinov ter izčrpali odvečen plin.



Al. Ma.