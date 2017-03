Zaradi zapletov pri porodu 900 tisoč evrov odškodnine

Porodničar ni upošteval napotnice za carski rez

23. marec 2017 ob 14:36

Postojna - MMC RTV SLO/STA

Višje sodišče v Kopru je po devetih letih razsodilo, da bo morala postojnska porodnišnica družini iz Nove Gorice v 15 dneh izplačati 900 tisoč evrov odškodnine. Pri porodu je novorojenček dobil trajne poškodbe možganov.

Gre za daleč najvišjo odškodnino zaradi zapleta pri porodu v Sloveniji doslej. "Če je ne bodo izplačali, bomo šli v izvršbo," je ob izidu sodbe napovedala odvetnica Lucija Šikovec Ušaj. Odvetnik postojnske porodnišnice Miran Škrinjar na drugi strani ni odgovoril na vprašanje, ali se bodo odločili za revizijo postopka, je poročal časopis Delo.

Zaplet pri porodu leta 2005 je nastal, ker porodničar ni upošteval napotnice za carski rez, ki jo je imela porodnica, ampak je vztrajal pri vaginalnem porodu. Ko so otroka skušali izvleči z vakuumom, je materi počila maternica in šele nato so opravili carski rez. Otrok je tako pri porodu imel hudo pomanjkanje kisika in s tem dobil trajne možganske poškodbe. Ima cerebralno paralizo in hudo epilepsijo ter je priklenjen na invalidski voziček.

Zavrnjen ugovor o zastaranju

Spomnimo, da je koprsko sodišče porodnišnici v Postojni že marca 2015 naložilo plačilo 845 tisoč evrov odškodnine, a je višje sodišče januarja lani to sodbo razveljavilo zaradi napake v postopku. Nato je aprila lani koprsko sodišče prizadeti družini prisodilo 800 tisoč evrov odškodnine.

Ugovor o zastaranju primera, na prvi stopnji so se v postopku zamenjali kar štirje sodniki, ena sodnica je bila zaradi slabega dela razrešena s funkcije, je sodišče zavrnilo.

