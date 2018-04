Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 19 glasov Ocenite to novico! Jesenski podlesek je najpogostejša in na žalost tudi najusodnejša zmota nabiralcev čemaža. Foto: MMC RTV SLO Čemaž je nenevaren, a so mu nekatere druge nevarne rastline zelo podobne. Foto: MMC RTV SLO V UKC-ju Ljubljana opozarjajo na previdnost pri nabiranju čemaža. Foto: BoBo Dodaj v

Zaradi zastrupitve z jesenskim podleskom umrla mož in žena

Previdnost pri uživanju čemaža

6. april 2018 ob 11:53,

zadnji poseg: 6. april 2018 ob 18:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

V UKC-ju Ljubljana je v četrtek umrla bolnica, ki se je v ponedeljek zastrupila z jesenskim podleskom, dan pozneje pa je zaradi zastrupitve umrl še njen mož. Namesto čemaža sta nabrala in zaužila jesenski podlesek.

Vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo interne klinike UKC-ja Ljubljana Miran Brvar je pri tem opozoril na previdnost pri nabiranju čemaža. Nabiralcem, ki rastline ne poznajo, Brvar svetuje, naj ga ne nabirajo, saj "ne bodo imeli od tega nobene koristi, ne bodo nič bolj zdravi ali dlje živeli".

Prepoznajte simptome

Jesenski podlesek vsebuje strup kolhicin, ki zavre delitev celic in prizadene vse organe, je pojasnil Brvar. Količina podleska, ki je lahko že smrtno nevarna, sta dve rastlini oziroma od deset do 50 gramov.

Zastrupitev z jesenskim podleskom poteka v več fazah. Od dve do 12 ur po zastrupitvi bolnikom postane slabo, bruhajo in imajo bolečine v trebuhu ter hudo drisko, ki je lahko krvava. Nato od 24 do 72 ur po zastrupitvi pride do okvar srca, jeter, ledvic, trebušne slinavke in pljuč.

Pri bolnikih, ki preživijo prvi dve fazi zastrupitve, se po štirih do petih dneh zaradi zavrtosti kostnega mozga zniža število belih krvnih celic (levkocitov) in krvnih ploščic (trombocitov), zato se poveča nevarnost za okužbe in krvavitve. Po dveh do treh tednih pa bolnikom izpadejo še lasje.

Bolniki pomoč običajno poiščejo v fazi hudega bruhanja in driske. "Takrat izpiranje želodca in podobne metode niso več učinkovite. Zdravljenje je podporno, dobro je, da ljudje pridejo v bolnišnico čim hitreje in s seboj prinesejo ostanke zaužitih rastlin," je dejal Brvar.

Če po zaužitju divje rastline opazite katerega izmed simptomov, se čim prej zglasite pri zdravniku, pri tem pa ne pozabite prinesti ostankov rastline, da bo zdravstveno osebje lahko ustrezno ukrepalo.

Posebnega zdravljenja za zastrupitev z jesenskim podleskom ni, protistrup pa trenutno testirajo na živalih. Od leta 2000 so v centru za klinično toksikologijo in farmakologijo zdravili 32 bolnikov, ki so se zastrupili z jesenskim podleskom, trije so do zdaj umrli. Letos so imeli podoben primer z blažjo zastrupitvijo že v drugi bolnišnici.

Kako ločimo čemaž od jesenskega podleska?

Čemaž oziroma medvedov luk je pri nas v zadnjih dvajsetih letih zelo priljubljena užitna divja rastlina za pripravo solat, juh in namazov. Ker pa imata podobne podolgovate liste jesenski podlesek in čmerika, so zamenjave pogoste. Posledice pa so lahko tudi usodne za nabiralce in njihove svojce ter prijatelje, vsako leto v spomladanskih mesecih opozarjajo zdravstveni delavci.

Čemaž ima listne peclje, ki gledajo iz tal, pri podlesku pa vsi listi zrastejo v navidezno enotno steblo. Čemaž bo spomladi cvetel belo, podlesek pa bo cvetel jeseni, ko ne bo več nobenih listov. Če zaužijemo jesenski podlesek, so posledice lahko usodne, saj vsi deli te rastline vsebujejo alkaloid kolhicin, ki je celični strup.

A čemaž lahko zamenjamo še z dvema strupenima rastlinama, s šmarnico in čmeriko, zato se je treba zanesti na svoj vid, otip in voh hkrati.

B. R., La. Da.