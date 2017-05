Zaslišana babica pokojne jeseniške deklice

"Bila je povsem običajen otrok, živahen in nasmejan"

19. maj 2017 ob 16:00

Na kranjskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju za smrt dveletne deklice julija lani. Zaslišana je bila mama obtožene, ki je dejala, da vnukinje od marca lani sploh ni več videla.

Dekličina babica Sabiha Alibabić je na sodišču pojasnila, da je Jakupija spoznala šele konec decembra 2015, ko se je Alibabićeva odselila od svojega dolgoletnega partnerja in skupaj z dvema od štirih hčera zaživela z njim. Ko jih je prvič obiskala, je videla, da nimajo nobenega pohištva in hrane ter da spijo na tleh, zato jim je prinesla posteljo in hrano.

"Jakupi mi že od začetka ni bil všeč," je izpostavila na sodišču in dodala, da po 19. marcu Jakupi ni več želel, da bi hodila k njim na obisk. Obtoženi Jakupi pa je izpovedbo priče komentiral z besedami, da je bila Sanda tista, ki je odločala, kdo bo stopil v stanovanje in kdo ne. Tedaj je bila njena druga vnukinja zaradi bolezni že v Stični, z Jakupijem in Alibabićevo pa je živela le najmlajša. Večkrat je prišla do vrat stanovanja, da bi jo videla, vendar je niso spustili noter, je povedala. Z deklico je zato govorila le po telefonu.

Nazadnje je bila pred vrati le nekaj dni pred 2. julijem, ko so že neodzivno deklico odpeljali reševalci. Kot je dejala, ji je odprla Sanda. Prosila jo je, ali lahko vidi svojo vnukinjo, a ji je rekla, da spi.

Babica umrle deklice sicer v preteklosti na njej ni opazila nobenih poškodb, razen enkrat na čelu, ko so ji rekli, da je padla s trampolina. Zavrnila je tudi Jakupijeve navedbe, da je bila deklica poseben otrok, potreben posebne skrbi, in se je v jezi sama butala z glavo. Kot je poudarila, je bila povsem običajen otrok, živahen in nasmejan.

Ocenila je, da je bil Sandin odnos do otrok normalen. Jakupija nikoli ni videla, da bi bil nasilen, se je pa želel deklice znebiti in jo dati v posvojitev, je povedala Sabiha Alibabić. Dodala je, da ji hči ni nikdar omenila, da se Jakupija boji, vendar pa je bila po njenem mnenju podvržena njegovim pritiskom. Po dekličini smrti je večkrat slišala tudi, da Jakupi v priporu grozi njej in otrokom, da jih bo pobil, ker so mu uničili življenje.

Sojenje se bo nadaljevalo 29. maja

Danes sta bili na sodišču zaslišani še Jakupijeva bivša žena in predstavnica jeseniškega centra za socialno delo, vendar je sodnica zaradi zaščite drugih otrok javnost v tem delu izključila. Sojenje se bo nadaljevalo 29. maja, ko bo zaslišan tudi oče umrle deklice.

Obtožena se zagovarjata za več kaznivih dejanj, ki so privedla do smrti deklice. Lani naj bi ji zadala več lažjih poškodb po telesu in hudo poškodbo glave, ki je povzročila dekličino smrt. Prav tako naj bi jo pred smrtjo zanemarjala, jo puščala samo doma in jo trpinčila. Obtožena vse očitke iz obtožnice zanikata, krivdo pa valita drug na drugega in na pokojno deklico.

