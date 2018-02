Zdenko Pavček: Viator Vektor ni bil namerno oškodovan

Začetek glavne obravnave proti vodstvu Viator Vektorja

27. februar 2018 ob 16:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji predsednik uprave Skupine Viator & Vektor Zdenko Pavček in soobtoženi so na začetku glavne obravnave zanikali očitana jim kazniva dejanja v primeru prenosa lastništva romunskega podjetja Viator & Vektor Ro z Viatorja & Vektor Logistike na Izletnika Celje.

Tožilec Matej Oštir nekdanjemu prokuristu Viatorja & Vektorja Logistike Petru Pavčku očita, da je storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja, ko je konec maja 2011 kot prokurist sprejel sklep o prenosu romunske hčerinske družbe na podjetje Izletnik Celje. Pred stečajem je Viator & Vektor Logistika sicer močno okrepil floto tovornjakov v Romuniji, tako da je v Viator & Vektor Ro preselil skoraj 50 tovornjakov.

"Vedel je, da kupnina ni bila poravnana, torej je ravnal v škodo Viatorja & Vektorja Logistike in v korist celjskega Izletnika. S tem je oškodoval upnike Viatorja & Vektorja Logistike," je na ljubljanskem okrožnem sodišču poudaril tožilec. Drugim obtoženim pa Oštir očita, da so naklepoma pomagali pri opisanem kaznivem dejanju.

Visoke terjatve Izletnika

Peter Pavček, sicer sin nekdanjega prvega moža skupine Zdenka Pavčka, je na današnjem naroku v celoti zanikal, da bi storil očitano mu kaznivo dejanje. "Nisem imel nikakršnega naklepa, da bi Izletniku pridobil kakršno koli korist ali pa oškodoval Viator & Vektor Logistiko," je poudaril.

Pojasnil je, da sta bila tako Viator & Vektor Logistika in Izletnik del iste skupine, Izletnik pa je s številnimi pogodbami posojal Logistiki in krovni družbi v skupini. "Ni šlo za brezplačen prenos, Izletnik je imel terjatve do obeh družb v bistveno večji vrednosti, kot je bila vrednost romunske družbe," je dejal Peter Pavček in dodal, da je bila kupnina poravnana s protiterjatvami.

Da družba ni bila oškodovana, je menil tudi predsednik uprave Izletnika Celje Darko Šafarič, ki je izpostavil nizko vrednost, ki jo je pozneje Izletnik Celje ustvaril s prodajo romunske družbe.

Nekorektno voden postopek?

"Vložitev obtožnice je bila neutemeljena in upam, da bo sodišče to spoznalo," je dejal nekdanji predsednik uprave krovne družbe Skupina Viator & Vektor Zdenko Pavček in dodal, da je bil preiskovalni postopek voden zelo nekorektno. Pri domnevno spornem poslu je šlo po njegovih besedah za sledenje viziji o oblikovanju več divizij znotraj skupine, in ne za namerno oškodovanje.

Nekdanji direktor Viatorja & Vektorja Logistike Bojan Novak je dejal, da je bila družba, ki jo je vodil, leta 2010 v dobrem položaju, slabše je bilo le poslovanje na področju transporta, zato so ta del oddelili na družbo v Romuniji. Težave so se začele leta 2011, ko so banke zasegle sredstva.

G. C.