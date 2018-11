Zdenku Pavčku grozi leto dni zapora, njegovemu sinu pa dve leti in pol

Tožilec je ob današnjem sklepu dokaznega postopka na ljubljanskem okrožnem sodišču Petru Pavčku očital, da je storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja, ko je konec maja 2011 kot prokurist sprejel sklep o prenosu romunske hčerinske družbe na Izletnik Celje. Pred stečajem je Viator & Vektor Logistika močno okrepila vozni park tovornjakov v Romuniji, tako da je v Viator & Vektor Ro preselila skoraj 50 tovornjakov.

Njegov oče, Zdenko Pavček je obtožen pomoči pri tem dejanju. "Zdenko Pavček je bil v času kaznivih dejanj na vrhu sistema Viator & Vektor, vedel je za sporni sporazum in vedel je, kaj se je dogajalo v skupini," je orisal tožilec. "Na vrhuncu finančnih težav, ko je bil stečaj le še vprašanje časa, je Peter Pavček podpisal pogodbo, s katero je romunsko družbo brez vsakršne pravne podlage prenesel na Izletnik," je dejal tožilec. Premoženjska škoda, ki je nastala Viator & Vektor Logistiki in upnikom na račun koristi Izletnika, je bila ocenjena na 1,22 milijona evrov.

"Z goljufijo oškodovala Logistiko in upnike"

"Izvedeni dokazi so zavrnili zagovore obtožencev in potrdili očitke, navedene v obtožnici. Skupina je bila v obravnavanem obdobju v letu 2011 v zelo slabem finančnem položaju, česar so se obtoženi zavedali. Podobno je bilo tudi stanje v Logistiki," je navedel tožilec in spomnil, da so v tem času tovornjake začeli prenašati na hčerinsko družbo v Romuniji. S tem pa so obtoženi, ki so delovali usklajeno in naklepno, in so se svojih dejanj zavedali, v neenakovreden položaj spravili upnike. Čeprav obtoženi niso pravniki, pa so kot izkušeni gospodarstveniki po njegovih besedah vedeli, da ne ravnajo prav.

Sodnemu senatu je tožilec predlagal, naj, če bodo presodili, da Peter Pavček ni storil očitanega kaznivega dejanja zlorabe položaja, premislijo o obsodbi vsaj za kaznivo dejanje oškodovanja upnikov. "Šlo je za goljufivo dejanje, katerega namen je bil oškodovanje Logistike in njenih upnikov," je poudaril Oštir.

Obtožena še direktor in predsednik uprave Izletnika

Poleg Zdenka Pavčka sta pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja obtožena še nekdanji direktor Viator & Vektor Logistike Bojan Novak in predsednik uprave Izletnika Celje Darko Šafarič. Tožilec je za Šafariča za očitano kaznivo dejanje predlagal leto in pol zaporne kazni, za Novaka pa pol leta. Med obtoženimi je tudi družba Izletnik, tožilec pa je predlagal, da se njeni pravni naslednici, družbi Nomago, naloži plačilo 100.000 evrov denarne kazni.

Zagovorniki in obtoženi bodo sklepne besede predstavili 21. novembra, dan za tem naj bi sledil izrek sodbe. Obtoženi so sicer na predobravnavnem naroku in ob začetku glavne obravnave, pa tudi ob spremembi obtožnice, večkrat zanikali, da bi storili očitana kazniva dejanja oz. komur koli pridobili premoženjsko korist. Sojenje za očitana kazniva dejanja se je s predobravnavnim narokom v Ljubljani začelo decembra lani.