Ženska, osumljena umora sestre in poskusa umora matere, je od petka v priporu

Motiv bil lahko bilo maščevanje

19. marec 2018 ob 15:47

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Z mariborskega tožilstva so sporočili, da je ženska, ki je osumljena umora sestre dvojčice in poskusa umora matere, od preteklega petka zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu.

Po neuradnih informacijah je policijo in reševalce o dogajanju v mariborskem blokovskem naselju na Pobrežju obvestil sosed. Poškodovano mamo so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, osumljenko pa je policija prijela že na jutro dogodka, a je po izteku policijskega pridržanja niso privedli pred preiskovalnega sodnika, ker je tožilstvo zahtevalo mnenje psihiatra. Ta je po poročanju časopisa Večer presodil, da je duševno dovolj stabilna za sodelovanje v postopku. Na Policijski upravi Maribor menijo, da je motiv za dejanje maščevanje.

Za umor sestre in poskus umora matere osumljeni grozi do 30 let zapora. Če bi se izkazalo, da je bila v času zločina neprištevna ali da ni bila zmožna obvladati svojega ravnanja, pa kazensko ne bo odgovarjala, temveč bo sledil ukrep obveznega zdravljenja in varstva v zavodu, ki ne sme trajati dlje kot pet let, še pojasnjuje Večer.