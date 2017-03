Zgorel cestni vlakec Urban. Letos zgoreli že dve LPP-jevi električni vozili.

Poškodovanih ni bilo

23. marec 2017 ob 16:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zjutraj je pri delavnici ljubljanskega LPP-ja zgorel električni cestni vlakec Urban. Policija ni našla znakov kaznivega dejanja. Nanj so posumili, ker je v dveh mesecih na LPP-ju zagorelo že dvakrat.

Do požara je prišlo okoli šeste ure zjutraj. Uničil je motorni del vozila Urban, poškodoval potniško kabino, pa tudi fasado in okna bližne stavbe. Požar so pogasili ljubljanski gasilci, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Ljubljanski potniški promet (LPP) nastalo škodo ocenjuje na pol milijona evrov. Poškodovanih ni bilo.

Vir ognja je bil po do zdaj zbranih informacijah prav električni vlakec Urban, ki je bil ponoči priključen na električno polnjenje. Kraj dogodka je pregledala policija in ugotovila, da požar ni bil posledica kaznivega dejanja.

"V skladu z vsemi standardi"

Vlakec je v električno vozilo predelalo podjetje Stoja. Njegov direktor Miro Zorič je za Slovensko tiskovno agencijo povedal, da ne ve, zakaj bi lahko prišlo do požara oziroma ali je do napake prišlo na sami napravi za polnjenje ali na samem vlakcu. Po njegovih besedah so vlakec na električni pogon predelali v skladu z vsemi standardi, ki veljajo, in materiali, ki jih je mogoče dobiti na trgu. "Pri nas so bili forenziki, ki so vzeli dokumentacijo in bodo ugotavljali, kaj bi lahko bil vzrok," je dejal.

Drugi požar letos na LPP-ju

To je že drugi letošnji požar na električnem vozilu LPP-ja. Januarja je namreč zagorel električni avtobus, prav tako predelan v Stoji. Po besedah Zoriča preiskava omenjenega požara še traja, zato tudi tu za zdaj ni mogoče reči ničesar.

Ljubljanski potniški promet bo v prihodnjih dneh kljub neljubemu dogodku obratoval brez posebnosti v celotni mreži liniji, Urban pa do nadaljnjega ne bo vozil, še pravijo v LPP-ju.

VIDEO Zgorel je električni vlakec Urban

Al. Ma.