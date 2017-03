60-letnica EU-ja: Razklanost Evropejcev vidna tudi v nasprotujočih si shodih

V Rimu se je na shodih zbralo okoli 30.000 udeležencev

25. marec 2017 ob 19:15

Rim - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Ob vrhu EU-ja v Rimu potekajo demonstracije tako zagovornikov Evropske unije kot tudi protesti njenih nasprotnikov - kot poroča Reuters, nekaj za vsak okus. Federalisti, nacionalisti, populisti, sindikalisti in anarhisti so se podali na enega izmed šestih napovedanih zborovanj, ki potekajo ob robu obletnice podpisa rimskih sporazumov.



In medtem ko je na Kapitolu 27 voditeljev EU-ja slovesno počastilo obletnico, se je na tisoče običajnih smrtnikov podalo na ulice, pri čemer so nekateri ponosno vihteli modre zastave Unije, spet drugi pa so se oborožili z jeznimi transparenti. "Oni drugi so zelo proti Evropi in so zelo kritični. Mi pa smo po drugi strani za Evropo v duhu izvirnega sporazuma - za svobodno, demokratično Evropo," je za Reuters povedal sindikalist Lucio Pagani.

Na t. i. pohodu za Evropo so med drugim pozivali k novemu zagonu v EU-ju, evropske voditelje pa k večji enotnosti. Demonstracij so se udeležili tudi številni prebežniki s transparenti "Evropa za vse". "Evropskemu projektu, ki nam je prinesel mir in blaginjo, grozi, da bo propadel. Številne skupine govorijo, da je njihov narod vreden več, se zapirajo pred sosedi ter zaničujejo idejo svobodne in demokratične družbe. Čas želijo zavrteti nazaj, tega ne bomo gledali križem rok," so zapisali organizatorji shoda, evropski federalisti.

"EU-izkušnje je konec"

Na različnih shodih se je v toplem pomladnem vremenu v italijanski prestolnici zbralo okoli 30.000 udeležencev, za red pa je skrbelo 5.000 policistov in pripadnikov varnostnih sil. Za javnost je popolnoma zaprtih več območij, zlasti območje okoli Kapitolskega griča, kjer poteka slovesnost ob rojstnem dnevu EU-ja. Zaprte so tudi številne turistične znamenitosti. Gostitelji so močno okrepili navzočnost policistov in videonadzor okoli Kapitola in prepovedali prelete mesta. Strogi varnostni ukrepi so bili predvideni od začetka, zlasti zaradi načrtovanih shodov, a po terorističnem napadu v Londonu so jih še okrepili.

In medtem ko so se na transparentih podpornikov Unije brale besede globoke naklonjenosti EU-ju ("Moje življenje brez Evrope bi bilo bedno"), blizu Hiše vestalk pa so razprostrli ogromno zastavo Unije, se je širilo precej drugačno sporočilo v univerzitetni predavalnici v središču Rima, kjer je desničarska stranka Fratelli d'Italia (Bratje Italije) organizirala shod, na katerem so obsodili EU in zahtevali radikalno reformo. "Za nas je EU-izkušnje konec. Treba jo je pokopati in kreniti skupaj na novo pot, na pot zveze svobodnih in suverenih narodov," je povedala predsednica stranke Giorgia Meloni.

Enega izmed shodov proti EU-ju so se udeležili tudi levičarski aktivisti, člani sindikatov in nekdanji grški finančni minister Janis Varufakis, pot pa je začel v večkulturni rimski četrti Esquilino in se podal proti Koloseju. Številne moti tudi priliv več kot pol milijona pribežnikov v državo od leta 2014 in krivijo EU, da Italiji tako rekoč ni pomagal pri spopadanju s prišleki. "Preveč prebežnikov? Njihova krivda je," se je bralo na enem izmed plakatov, polepljenih po mestu, s podobami nemške kanclerke Angele Merkel, francoskega predsednika Francoisa Hollanda in predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja.

Italijani od podpornikov do nasprotnikov

Po zadnji anketi le 24 odstotkov Italijanov meni, da EU državi koristi, medtem ko jih 44 odstotkov pravi, da ji škodi, 75 odstotkov pa, da je Italija v EU-ju drugotnega pomena. "Smo proti ljudem, ki praznujejo to Evropo, ki je bila rojena, da bi prinesla blagostanje vsem, v resnici pa v zadnjem desetletju jugu Evrope prinaša le osiromašenje," je povedal Sabino De Razza, 52-letni socialni delavec iz Barija.

Demonstracije v podporo Uniji danes potekajo tudi na Poljskem, Romuniji, v Nemčiji in v Veliki Britaniji, kjer številne še vedno boli rezultat lanskega referenduma o brexitu. Shodi v podporo EU-ju na Otoku so organizirani štiri dni pred tem, preden bo premierka Theresa May tudi uradno sprožila uradni postopek za izstop Velike Britanije iz Unije. Na pohodu od londonskega Hyde Parka do parlamenta se je po navedbah organizatorjev zbralo okoli 80.000 ljudi.

Medtem se je v Berlinu shoda za združeno in svobodno Evropo udeležilo okoli 4.000 ljudi, ki so protestirali proti vrnitvi nacionalizma, konfrontacije in zapiranja vase, v Bukarešti so demonstranti v čast EU-ju izpustili v zrak modre balone. V Varšavi je na shodu pod naslovom Pohod za Evropo: Ljubim te, Evropa več tisoč demonstrantov pelo Odo radosti, himno EU-ja, ter vihtelo zastave Poljske in Unije. K demonstracijam so pozvali nevladne organizacije in do vlade kritičen časopis Gazeta Wyborcza.

K. S.