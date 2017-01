Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dijaki Gimnazije Novo mesto in dijaki I. gimnazije v Celju bodo med drugim govorili o znanstvenem potencialu, ki ga premore Evropska unija. Foto: Radio Slovenija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ali je znanost še rešiteljica Evrope?

Šesta tekmovalna oddaja

11. januar 2017 ob 10:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Kljub temu, da je bilo leto 2016 za Evropsko unijo politično zelo težko leto, se za svoj nadaljnji razvoj opira na znanost in tehnologijo, ki sta kljub pretresom na drugih področjih ostali na visokem nivoju.

Evropa s svojimi znanji in strokovnjaki skuša obdržati vodilni položaj v nekaterih panogah industrij, vendar se kljub razvitosti srečuje z določenimi družbenimi izzivi – kot je na primer (v Sloveniji še posebej pereč) beg možganov. Prav zaradi tega Evropska unija znotraj svojih meja spodbuja odličnost in povečevanje udeležbe v izobraževanju, saj izobraženi posamezniki veliko doprinesejo tako družbi kot tudi znanosti, delajo z družbo in za njo.

Z dijaki Gimnazije Novo mesto in dijaki I. gimnazije v Celju bomo govorili o znanstvenem potencialu, ki ga premore Evropska unija, kako ta deluje na področju znanosti ter kako je znanost financirana, saj ima inovativnost osrednje mesto v strategiji Evropske unije za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja. Države članice naj bi do leta 2020 za raziskave in razvoj namenile tri odstotke svojega BDP, kar bi v EU ustvarilo 3,7 milijona delovnih mest in povečalo letni BDP za skoraj 800 milijard evrov.

Program Horizon 2020

Eden izmed ključnih inovacijskih ukrepov na področju znanosti je program Obzorje 2020 (Horizon 2020), ki je do danes največji program Evropske unije za raziskave in inovacije. Omenjeni program bo utiral poti za velike zamisli iz laboratorija na trg, kar bo prineslo še več želenih prebojev, odkritij in svetovnih novosti. Evropska unija je za sedemletno obdobje projekta namenila približno 80 milijard evrov, ta znesek pa bodo še povečale zasebne in nacionalne naložbe, ki jih bo projekt pritegnil.

Program se osredotoča na pospeševanje pretoka idej med znanstveno in gospodarsko sfero, s čimer želi Evropska unija olajšati uporabo znanstvenih dosežkov pri oblikovanju novih izdelkov in storitev, majhnim in srednjim podjetjem pa ponuja tudi lažji dostop do evropskih sredstev.

Znanstveni napredek Evropske unije

Osrednje mesto v strategiji EU za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja imajo prav inovacije. Tako je povezava s pobudo Unija inovacij usmerila dejavnosti v reševanje najpomembnejših izzivov: energija, prehranska varnost, podnebne spremembe in staranje prebivalstva. Ob tem EU namerava vzpostaviti tudi enoten evropski raziskovalni prostor, ki bo raziskovalcem omogočil delo kjerkoli v Uniji in povečal čezmejno sodelovanje. Pri znanstvenem napredku bo pomembno vprašanje tudi, katere prednosti bo Sloveniji prineslo to, da je postala pridružena članica Evropske vesoljske agencije in kaj vse pomenijo uspehi slovenskih raziskovalcev v Cernu.

Visokošolsko izobraževanje

V oddaji bomo znanost, ki bo vodilna tema oddaje, povezali tudi z evropskim visokošolskim prostorom. Evropski parlament je na tem področju v zadnjih letih pridobil precejšnjo moč pri oblikovanju politik izobraževanja, izpostavili pa bomo predvsem tesno sodelovanje med državami članicami ter krepitev evropskih razsežnosti, ki jih mladim omogoča program Erasmus+. Pomembno področje s katerim se mora soočiti evropska politika je tudi prehajanje mladih iz študijskih klopi na trg dela.

V sredo ob 20-ih bo z nami tudi evropska poslanka Romana Tomc, debato pa bomo po zaključeni šesti tekmovalni oddaji nadaljevali na mobilni aplikaciji Gymnasium.eu - skupaj z dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica, Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazije Kranj ter Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica.

Aleš Ogrin, Prvi program Radia Slovenija