Arbitraža: Cerar in Plenković vsak posebej Merklovi pojasnjujeta svoja stališča

Besedni dvoboj Cerarja in Erjavca

Premier Miro Cerar je imel pred digitalnim vrhom EU-ja v Talinu dvostransko srečanje z nemško kanclerko Angelo Merkel in ji natančno pojasnil dogajanje v povezavi z arbitražo. Z Merklovo je kasneje govoril tudi hrvaški premier Andrej Plenković.

"Kanclerki Merklovi sem danes zelo natančno pojasnil vsa zadnja dogajanja glede izvajanja arbitražne odločbe, tudi odnos med Slovenijo in Hrvaško, in mislim, da je zelo dobro razumela moje sporočilo," je povedal Cerar pred začetkom vrha EU-ja.

Premier je kanclerki pojasnil slovenske priprave na uveljavitev odločbe in pričakovanja od sosede Hrvaške. "Zelo pomembno je, da je kanclerka Merklova dobila danes od mene neposredno informacijo o tem, kaj se v resnici dogaja," je poudaril Cerar.

Cerar je prepričan, da ima Slovenija podporo Nemčije, ki je bila javno izražena neposredno po sprejetju arbitražne odločbe, saj je normalno, da Evropska komisija in članice Unije podpirajo spoštovanje vladavine prava in v tem okviru tudi izvedbo arbitražne odločbe. Zato pričakuje, da bo mednarodni pritisk ostal jasen, in ne dvomi o nadaljnji podpori. Obenem poudarja, da je ključno, da Slovenija ob vsej podpori mednarodne javnosti tudi sama stori, kar mora, zato vlada ne počiva.

Cerar ima predvidene tudi pogovore s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem. Od obeh pa pričakuje nadaljnjo podporo spoštovanju arbitražne odločbe.

Merklova tudi s Plenkovićem

Merklova se je o vprašanju meje pogovarjala tudi s hrvaškim premierjem Plenkovićem, ki ponavlja hrvaška stališča. Po srečanju je povedal, da pričakuje razumevanje za hrvaško stališče, da je to dvostransko vprašanje, ki se ne more rešiti brez soglasja obeh strani. "Ne on ne jaz nisva prišla k nemški kanclerki na spoved. Moramo biti povsem jasni," je dejal hrvaški premier ter dodal, da vprašanje meje obremenjuje sicer odlične odnose in da na hrvaški strani je dobra volja za dialog.

Mogoč je le civiliziran dialog med Hrvaško in Slovenijo, za kar se hrvaška stran zavzema brez izsiljevanja in blokad, brez groženj glede članstva v OECD-ju, je poudaril Plenković. "Pripravljeni smo na reševanje tega vprašanja, ki - realno gledano - v širši, evropski agendi ni nekaj, o čemer bi se ustvarjala drama."

Plenković meni, da ni potrebe za posredovanje tretje strani, saj državi povsem dobro razumeta stališča druga druge. Zatrdil je tudi, da je kadar koli in kjer koli pripravljen na pogovore s slovenskim kolegom. Prepričan je, da ne bo zaostrovanja odnosov med državama, saj ni razlogov za to. Kot je dejal, je na kratko že govoril s Cerarjem, z njim bo še govoril ter da bo govoril tudi z italijanskim premierjem Paolom Gentilonijem, predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom in predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem.

Hrvaška vlada je medtem po Twitterju sporočila, da se Hrvaška želi pogovarjati s Slovenijo o odprtem vprašanju meje, da je rešitev mogoča le z dvostranskim civiliziranim in argumentiranim dialogom, da Hrvaška ne deluje enostransko ter da bo ščitila svoje interese z vseh vidikov - mednarodnih, ekonomskih in finančnih.

Opozorila Erjavcu

Premier Cerar je bil v Talinu tudi kritičen do izjav zunanjega ministra Karla Erjavca v povezavi z arbitražo. "Včeraj sem ga žal moral opomniti, da njegove izjave, ki jih je te dni dajal v javnosti, bolj koristijo Hrvaški kot Sloveniji," je dejal. Ob tem je pojasnil, da je Erjavcu že pred časom naložil, v katero smer morajo iti zdaj dejavnosti ministrstva za zunanje zadeve, a da ga je moral žal opomniti zaradi izjav, ki jih daje v javnosti.

"Pričakujem, da se to ne bo več dogajalo in da bomo zadeve, ki morajo ostati med nami, ko gre za priprave na implementacijo, znali zadržati zase, ne pa sporočali javnosti, zaradi nekih drugih razlogov," je še povedal Cerar, ki pričakuje, da bo implementacijska skupina nadaljevala pripravo zakonodaje, da bodo imeli kmalu tudi ustrezno razpravo v državnozborskem odboru za zunanjo politiko in da bodo v skladu s skupnimi smernicami do izteka roka pripravili vse potrebno za izvedbo odločbe.

Erjavec: Cerar se moti

Zunanji minister Karl Erjavec se je odzval na Cerarjeve izjave in odvrnil, da ne bo polemiziral z njim. Prepričan je, da se premier moti. Po njegovem mnenju se je v več kot 20 letih pokazalo, da Hrvaški najbolj koristi, če ves čas čakamo in proučujemo odprte mejne zadeve ter nič ne naredimo.

"Tega si Slovenija ne sme privoščiti, ker imamo arbitražno sodbo in na svoji strani mednarodno pravo ter Evropsko komisijo," je navedel Erjavec. Čakanja na Hrvaško, da bo sama začela uveljavljati sodbo, bi bila po njegovem mnenju huda napaka, ker se to, kot pravi, ne bo zgodilo.

"Vidimo, da nismo ničesar rešili z dialogom s Hrvaško," je še ugotavljal Erjavec.

Plenković: Mejni spor ni neka drama

Z Merklovo se je o vprašanju meje pogovarjal tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki je povedal, da pričakuje razumevanje za hrvaško stališče, da je to dvostransko vprašanje, ki se ne more rešiti brez soglasja obeh strani.

Mogoč je le civiliziran dialog med Hrvaško in Slovenijo, za kar se hrvaška stran zavzema brez izsiljevanja in blokad, brez groženj glede članstva v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), je poudaril Plenković. "Pripravljeni smo na reševanje tega vprašanja, ki - realno gledano - v širši, evropski agendi ni nekaj, o čemer bi se ustvarjala drama," je še dejal Plenković.

Hrvaški premier je povedal tudi, da je na kratko že govoril s slovenskim kolegom Mirom Cerarjem, da bo z njim še govoril in da bo govoril tudi z italijanskim premierjem Paolom Gentilonijem, predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom in predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem.

