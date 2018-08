Belgija bo novinarjem za pokrivanje vrha EU-ja zaračunala 50 evrov takse

Slovenski novinarski organizaciji kritični

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) in Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so kritični do belgijske uvedbe varnostne takse za novinarje, ki pokrivajo vrh EU.



V DNS-ju izražajo bojazen, da je belgijska varnostna taksa za novinarje za vrh EU v resnici namenjena bodisi omejevanju dostopa novinarjev bodisi želi Belgija na tak način nekaj zaslužiti. Zdi se, kot da bo moral novinar plačati vstopnico, da bo lahko poročal z dogodka, ki je v najvišjem javnem interesu, so opozorili.



V ZNP-ju so prepričani, da takšna taksa simbolično omejuje novinarsko svobodo, hkrati pa finančno nagrajuje birokracijo. Ukrep bo le še povečal že tako veliko ravnodušnost medijev do dogajanja v organih EU-ja, je ocenil član upravnega sveta Tino Mamić.