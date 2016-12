BiH mora odgovoriti na 3.242 vprašanj Evropske komisije

Hahn svari pred nacionalistično retoriko

9. december 2016 ob 16:56

Sarajevo - MMC RTV SLO/Reuters

Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je Bosni in Hercegovini predal vprašalnik EU-ja glede njene pripravljenosti za pridružitev Uniji.

28 članic EU-ja je septembra sprejelo prošnjo BiH-a za članstvo, s čimer se je sprožil proces, ki bo gotovo dolg, poroča Reuters.

Bosensko-hercegovske oblasti morajo v naslednjih šestih mesecih odgovoriti na 3.242 vprašanj, povezanih s kompatibilnostjo njihovih gospodarskih, pravnih in socialnih sistemov z EU-standardi. "To je nekakšen stresni test," je dejal Hahn.



Opozorilo glede nacionalizmov

Balkanske države želijo postati članice Unije, Hahn pa je v petek sicer izrazil zaskrbljenost glede porasta nacionalistične retorike in delitev v nekaterih državah na Balkanu. V BiH-u so se delitve med Srbi, Hrvati in Bošnjaki še poglobile.

Komisar je regionalne voditelje pozval, naj se raje osredotočijo na reforme, ki jih obljubljajo. "Lahko le pozovem vse, naj se vzdržijo takšne retorike in se osredotočijo na to, kar ljudje res potrebujejo. Ljudje pa potrebujejo službe, prihodke, potrebujejo socialno varnost," je dejal Hahn.



BiH upa, da bo dobil status države kandidatke do konca leta 2017, s čimer bi se pridružil drugim državam na Balkanu, ki so na nekoliko naprednejši stopnji pridruževanja EU-ju, Albaniji, Makedoniji, Črni gori in Srbiji. Hrvaška in Slovenija, nekdanji jugoslovanski republiki tako kot BiH, sta že članici EU-ja.



Premier BiH-a Denis Zvizdić je izrazil upanje, da politična nesoglasja med Republiko Srbsko in Federacijo BiH-a ne bodo blokirala ali upočasnila približevanja Uniji.

B. V.