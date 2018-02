Bo Evropska unija novo članico dobila leta 2025?

Juncker na turneji po Zahodnem Balkanu

26. februar 2018 ob 14:01

Tirana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je med obiskom Albanije dejal, da je leto 2025, ki je zapisano v širitveni strategiji Evropske unije za Zahodni Balkan, leto, ko bi lahko katera koli izmed držav v regiji vstopila v EU. Pogoj je, da izpolni vsa merila za članstvo, je poudaril.

Kot je dejal Juncker, nista ne Komisija ne on osebno nikoli dejala, da bosta Srbija in Črna gora zagotovo vstopili do leta 2025. Do leta 2025 lahko vstopijo države kandidatke, je povedal. "Če država kandidatka do takrat, prej ali pozneje, izpolni vsa merila za članstvo, bo EU te napore prepoznal," je poudaril.

Srbija in Črna gora sta sicer najdlje na poti v EU, saj se obe že pogajata. Albanija in Makedonija pa medtem na začetek pogajanj še čakata. Albanija je kandidatka za članstvo od leta 2014.

Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je nedavno povedal, da bo Komisija začetek pristopnih pogajanj s tema dvema državama članicam Unije najverjetneje predlagala do poletja. Po njegovi oceni sta obe državi v zadnjih letih sprejeli pomembne reforme in se kvalificirali za naslednji korak.

Rama: Napredujemo

Albanski premier Edi Rama je v nedeljo po srečanju z Junckerjem povedal, da so preiskave v sodstvu in tožilstvu v okviru reforme sodstva v Albaniji, ki za EU predstavlja enega ključnih korakov za začetek pristopnih pogajanj, že prinesle določen napredek. "Skupno 17 sodnikov in tožilcev ni želelo sodelovati v preiskavi, zaradi česar so morali zapustiti pravosodni sistem," je pojasnil Rama.

Juncker, ki ga na turneji po Zahodnem Balkanu spremlja Hahn, je v Albanijo pripotoval iz Makedonije. Danes bo obiskal Srbijo, v torek pa Črno goro. V sredo bo odšel še v Bosno in Hercegovino ter Kosovo. Turnejo bo sklenil v četrtek v Bolgariji, kjer se bo udeležil uradnega kosila, ki ga bo za predstavnike vseh šestih držav Zahodnega Balkana gostil bolgarski premier Bojko Borisov.

A. P. J.