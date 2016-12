"Boj proti nezakonitemu orožju pomembna točka v boju proti terorizmu"

Zahodni Balkan je treba približati EU-ju

16. december 2016 ob 17:12

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/STA

Varnost in migracije ostajajo ena ključnih tem sodelovanja držav Evropske unije in zahodnega Balkana, so poudarili na novinarski konferenci ob robu ministrske konference EU-ja na Brdu pri Kranju.

Evropski komisar za varnostno unijo Julian King je izpostavil številne ukrepe, ki države članice čakajo v prihajajočem letu, med drugim izboljšanje obveščevalnih podatkov v regiji. Ob tem je napovedal, da bo Europol kmalu dobil nove uradnike, ki bodo skrbeli za zvezo med Unijo in državami Zahodnega Balkana in pomagali krepiti sodelovanje.

"Čim bolje moramo izkoristiti podatkovne baze in zagotoviti relevanten vnos podatkov o proizvodnji in trgovini s strelnim orožjem," je dejal King. Med ukrepi, ki jih je naštel, sta še povečanje varnosti zalog strelnega orožja in preučitev možnosti amnestije za prostovoljno predajo strelnega orožja: "Zavedamo se, da to ni zdravilo za vse, a moramo upoštevati izkušnje iz preteklosti tudi v prihodnosti."

Skupno stališče v boju proti nezakonitemu orožju

Kot je napovedal, želijo še naprej spodbujati programe za usposabljanje v okviru Evropske policijske akademije (CEPOL): "Imamo skupne cilje, osredotočiti se moramo na njihovo izvajanje in doseganje, misliti moramo tudi na nadzor zakonitega strelnega orožja. Poleg tega moramo okrepiti nadzor nad najnevarnejšim orožjem in povečati sledljivost." To so po njegovem prepričanju pomembni koraki za krepitev varnosti.

Slovaški notranji minister Robert Kalinak je spomnil, da je bila med slovaškim predsedovanjem implementirana uredba o evropski mejni in obalni straži, ki bo pripomogla k boju proti nezakonitim migracijam. Izrazil je zadovoljstvo, da jim je uspelo sprejeti skupno stališče v boju proti nezakonitemu orožju, "ekstremist namreč postane terorist šele, ko ima v rokah orožje", zato je boj proti nezakonitemu orožju pomembna točka v boju proti terorizmu.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je dejal, da je Zahodni Balkan vedno igral pomembno vlogo v skupni evropski zgodovini: "Nedavni izzivi kažejo, da smo vsi del večje evropske družine. Migracije prečkajo zahodnobalkansko pot do zahodne Evrope. Ta pot je zdaj dokaj stabilna, a ostati moramo budni in previdni."

Avramopoulos je sicer poudaril, da sta za EU pomembni tudi mobilnost in možnost potovanja brez vizumov. "Zahodni Balkan moramo približati EU-ju, zato smo predlagali sistem brez vizumov Etias, ki bo preprost, hiter in enostaven. Za 95 odstotkov ljudi iz te regije bo potovanje olajšano. Odkrivali pa bomo lahko tudi nove grožnje. To bo utirilo tudi pot liberalizaciji vizumskega režima za Kosovo, ko bodo izpolnjena druga merila," je dodal.

T. J.