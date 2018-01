Borisov: "Arbitražni spor ovira perspektivo držav Zahodnega Balkana"

Bolgarija Slovenijo in Hrvaško pozvala k rešitvi spora

11. januar 2018 ob 16:03,

zadnji poseg: 11. januar 2018 ob 16:07

Sofija - MMC RTV SLO, STA

Bolgarski premier Bojko Borisov je ob prevzemu bolgarskega predsedovanja Evropski uniji Slovenijo in Hrvaško pozval, naj razrešita mejni, arbitražni spor in opozoril, da spor zavira evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana.

Borisov je na pogovoru s skupino bruseljskih dopisnikov poudaril, da se ne namerava vmešavati v spor med Slovenijo in Hrvaško, da "ne bo arbiter in ne bo delil nasvetov", a je opozoril, da s takšnim konfliktom ni mogoče širiti EU-ja, STA povzema Delovega dopisnika iz Bruslja Petra Žerjaviča.

Poudaril je, da je zadeva dvostranska in da jo morata rešiti državi sami, a ima vpliv na regijo in celoten EU, ki ima po njegovih besedah dovolj drugih težav.

Kot predsedujoča država z ambicijo spodbujanja približevanja balkanskih držav EU-ju si Bolgarija ne želi, da bi se stvari nadalje zapletale. Napovedal je, da se bo kmalu srečal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in ga pozval "naj pokaže voljo". Kot je pojasnil, bi Slovenija in Hrvaška morali pokazati modrost, da bi skupaj šli v Evropo in jim povedali: "To je Balkan. Je težko, a imamo politično elito, ki hoče naprej in vam noče povzročati težav."

Sofija bo 17. maja gostila Balkanski vrh EU-ja, na katerem naj bi države dobile jasno pristopno perspektivo. Borisov je opozoril, da bi morali veliko več narediti za povezanost regije. "Let iz Sofije v Črno goro ali Tirano bi trajal le dvajset minut. Zaradi slabih povezav pot traja najmanj šest ur," je dejal.

Opozoril je, da se Zahodnega Balkana ne bi smelo zanemariti, in spomnil na vojno tragedijo v devetdesetih letih. Če bo Balkan pozabljen, se bo položaj slabšal, ljudje se bodo izseljevali, na oblast bodo prišli populisti, je Borisov orisal grožnjo.

Plenković februarja na pogovore z Junckerjem

Hrvaški premier Plenković je potrdil, da bo sredi februarja odpotoval v Bruselj na posebno srečanje s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Pogovarjala se bosta o vseh relevantnih vprašanjih, ki so pomembna za Hrvaško kot članico EU-ja, vključno z odnosi s Slovenijo.

J. R.