Boštjana Jazbeca potrdili za člana odbora v okviru bančne unije

Poiskati bo treba novega guvernerja Banke Slovenije

1. marec 2018 ob 16:38

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropski poslanci so potrdili guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca za člana enotnega odbora za reševanje bank v okviru bančne unije. Novega člana na koncu imenujejo članice EU-ja.

Novico, da je Evropski parlament potrdil Jazbečevo kandidaturo, je na Twitterju objavil parlamentarni odbor za gospodarske in denarne zadeve, ki je Jazbeca uradno podprl pred dobrim tednom dni.

Glavno vlogo v postopku ima sicer Evropska komisija (EK), ki je sredi februarja tudi predlagala imenovanje Jazbeca za člana in direktorja enotnega odbora za reševanje bank, enega osrednjih organov v sklopu bančne unije.

Pred tem je iz Evropskega parlamenta že dobila povratne informacije o ožjem seznamu kandidatov, ki ga je pripravila decembra. V parlamentu je Jazbec konec januarja tudi že opravil neuradno zaslišanje, preden je komisija predlagala njegovo imenovanje.

Novega člana imenujejo članice EU-ja

Nadaljnji postopek po predlogu komisije je tako le še formalnost. Po današnji odobritvi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta na koncu novega člana imenujejo članice EU-ja, ki naj bi to storile na začetku tega meseca.

Mandat za enega izmed štirih stalnih članov odbora za reševanje bank traja pet let, a brez možnosti podaljšanja. Ta odbor pomaga zagotavljati urejeno reševanje bank s čim manj stroški za davkoplačevalce in gospodarstvo. Enotni odbor za reševanje se ukvarja s 142 velikimi bankami in čezmejnimi skupinami, pripravlja zanje načrte za reševanje in sooblikuje čim učinkovitejše rešitve za banke, ki se znajdejo v resnih težavah.

Po Jazbečevem odhodu na nov položaj v odboru v okviru bančne unije bo v Sloveniji treba sprožiti postopek za imenovanje novega guvernerja, kar je naloga predsednika republike.

G. K.