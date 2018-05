Bruselj gosti ustno obravnavo o arbitraži

Hrvaška vztraja, da ne krši prava EU-ja

2. maj 2018 ob 07:11

Bruselj - MMC RTV SLO

V Bruslju bo Evropska komisija gostila slovensko in hrvaško delegacijo strokovnjakov, ki bodo sodelovali na ustni obravnavi, vezani na postopek slovenske tožbe proti Hrvaški pred sodiščem Evropske unije.

Gre za nov korak v postopku, ki pa predvidoma ne prinaša sprememb ali premikov v stališčih Ljubljane, Zagreba in Bruslja. Če se Evropska komisija ne bo odločila za postopek proti Zagrebu, je Slovenija napovedala tožbo.

Osrednje odprto vprašanje je, kakšno bo, če bo, sporočilo Evropske komisije tako na ustni obravnavi kot po njej. Bruselj ima sicer do sredine junija čas, da se odloči, ali bo sam sprožil postopke glede hrvaškega neupoštevanja arbitražne odločbe in s tem – po slovenskem mnenju – kršenja evropskega pravnega reda.

Da ima arbitražni sporazum učinke na evropski pravni red, je lani poleti opozorila pravna služba Evropske komisije – komisija je takrat strani pozvala, naj uresničita arbitražno odločbo.

Premika ne pričakujejo

Ustna obravnava je izrazito postopkovne narave, Slovenija in Hrvaška bosta po pričakovanjih predstavili svoja dobro znana stališča.

Kot poroča dopisnik RTV Slovenija iz Bruslja Matjaž Trošt, na tej strokovni obravnavi posebnih političnih pobud Evropske komisije ne pričakujejo. Komisija po neuradnih navedbah sicer tudi doslej ni še ničesar predlagala.

Stališče Zagreba je znano, in to je, da Hrvaška ne krši prava EU-ja in zato EU pri tem vprašanju nima pristojnosti.

Pred slabim letom dni je v Bruslju sicer hrvaški premier Andrej Plenković dopustil možnost, da bi arbitraža v manjšem delu, pri ribištvu, lahko bila povezana z evropskim pravni redom.

Vsebina slovenskega pisma za zdaj ostaja zaupne narave. Komisija ima skladno s postopkom po 259. členu tri mesece časa, da poda svoje mnenje. Ni pa nujno, da to stori. Rok se bo iztekel sredi junija.

