Bruselj: Madžarsko prošnjo bomo preučili, a ograj ne financiramo

"Solidarnost je dvosmerna cesta"

1. september 2017 ob 15:56

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

V Evropski komisiji so v odzivu na madžarsko prošnjo za evropska sredstva za ukrepe na meji za zaustavitev toka prebežnikov, ki vključujejo postavitev ograje, sporočili, da so jo pripravljeni hitro preučiti in zagotoviti pomoč v skladu z zakonodajo EU-ja. O podrobnostih niso želeli govoriti, so pa zatrdili, da "ograj ne financirajo".

Naj spomnimo: Madžarska je v četrtek Evropsko komisijo pozvala k solidarnosti pri varovanju meje, konkretno k prispevku 400 milijonov evrov, kar naj bi bila polovica stroškov za postavitev ograje na meji s Srbijo in Hrvaško leta 2015.

V komisiji so izpostavili, da jemljejo na znanje, da Madžarska zdaj končno priznava, da je solidarnost pomembno načelo EU-ja in da ceni podporo Unije za zaščito skupnih interesov. Madžarsko prošnjo za dodatna sredstva so pripravljeni hitro preučiti in zagotoviti podporo v skladu z zakonodajo EU-ja, je sporočil predstavnik komisije Alexander Winterstein, Madžarsko pa spodbudil, naj uporabi sredstva, ki jih je že prejela.

Članice EU-ja ne morejo "izbirati a la carte"

"A ne pozabimo, da je solidarnost dvosmerna cesta," je še opozoril. Solidarnost ni "a la carte", članice ne morejo izbrati ene jedi - pomoč pri upravljanju meje, zavrniti pa drugo jed - sodelovanje pri premeščanju beguncev po EU, je ponazoril.

Madžarska je poleg Poljske in Češke med članicami, proti katerim je komisija sprožila pravni postopek zaradi zavračanja sodelovanja pri premeščanju beguncev. Sistem kvot za razporejanje beguncev spodbija tudi na Sodišču EU-ja.

Komisija je sicer danes šele po več novinarskih vprašanjih, ali torej namerava prispevati za postavitev ograje, jasno povedala, da "ograj ne financira". "Podpiramo ukrepe za upravljanje meje, na primer za nadzor. Ograj pa ne financiramo," je dejal Winterstein.

K. S.