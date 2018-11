Bruselj napoveduje dodatna sredstva Nobelovima nagrajencema za mir

Muradova in Mukwege bosta Nobelovo nagrado prejela 10. decembra

26. november 2018 ob 16:32

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je napovedala dodatnih pet milijonov evrov podpore za projekte letošnjih Nobelovih nagrajencev za mir Nadje Murad in Denisa Mukwegeja za njun boj proti nasilju nad ženskami.

Pobudi Muradove, ki javnost seznanja o zlorabah skrajne skupine Islamska država (IS) in se trudi pomagati žrtvam, bodo namenili milijon evrov, s čimer želi EU prispevati k stabilizaciji in obnovi v iraški regiji Sindžar. Evropsko razvojno sodelovanje na območjih v Iraku, osvobojenih iz rok IS-a, podpira potrebe razseljenega prebivalstva, ranljivih skupin in lokalnih skupnosti. EU je Iraku od leta 2014 namenil 310 milijonov evrov.

25-letna Jazidinja je bila tudi sama žrtev IS-a, ki jo je leta 2014 ugrabil, njeni pripadniki pa so jo mučili in posiljevali. Po pobegu zdaj iz tujine pomaga žrtvam nasilja.

Dodatne štiri milijone evrov bodo namenili delu kongovskega zdravnika Mukwegeja, ki v bolnišnici Panzi v Bukavu na vzhodu DR Konga pomaga žrtvam spolnega nasilja v državljanski vojni. Od ustanovitve leta 1999 do danes so tam pomagali že okoli 50.000 žrtvam spolnega nasilja. Mukwegejevi fundaciji bo tako EU skupaj namenil 19 milijonov evrov.

Preberite več: Nobelova nagrada za mir za boj proti nasilju nad ženskami

Podpora v sklopu dneva nasilja nad ženskami

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini je poudarila, da EU občuduje izjemen pogum in neutrudno delo Nobelovih nagrajencev za mir, ki pogosto tvegata svoje življenje. "Naša dolžnost je, da podpiramo njuno delo in vse ljudi, ki ju predstavljata. To pa je tudi najboljši način za obeleževanje mednarodnega dneva proti nasilju nad ženskami," je poudarila.

Mukwege in Muradova bosta Nobelovo nagrado za mir prejela na slovesnosti v Oslu 10. decembra za njun boj proti nasilju nad ženskami na konfliktnih območjih.

J. R.